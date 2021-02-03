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Пентагон допустил возможность ядерной войны с Россией

Источник:
РИА Новости
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Глава Стратегического командования вооруженных сил США адмирал Чарльз Ричард заявил о возможности ядерной войны с Россией или Китаем.

Со времен распада Советского Союза не приходилось рассматривать вероятность войны с ядерной державой, но сейчас ситуация изменилась, приводит РИА Новости слова адмирала.

«Существует реальная возможность того, что региональный кризис с Россией или Китаем может быстро перерасти в конфликт с использованием ядерного оружия, если, по их мнению, в случае поражения с применением обычных видов вооружения возникнет угроза политическому строю или государству», — заявил Ричард.

По его словам, пока Министерство обороны США сосредоточилось на борьбе с терроризмом, Россия и Китай начали проводить агрессивную политику, бросая вызов международным нормам силовыми способами, невиданными со времен разгара холодной войны.

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