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Рогозин оставит Луну американцам

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © NASA

Россия не будет участвовать в лунной гонке, пока не поймет смысл «призового фонда», написал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале.

Рогозин отметил, что неоднократно вел переговоры с NASA и американскими политиками по этому вопросу. По его словам, американские чиновники не смогли объяснить ему смысл новой лунной гонки между США и Россией.

Глава Роскосмоса отметил, что новая высадка на Луне лишь докажет способность США воспроизвести технологии 70-летней давности. При этом российская программа освоения Луны примерно в десять раз дешевле американской, ее старт состоится в 2021 году.

«В науке, когда у вас меньше ресурсов, нужно видеть приоритеты и срезать углы, а не бежать за лидером в ковбойской шляпе, который сам не знает, зачем он бежит и куда он бежит», — подчеркнул Рогозин.

Ранее стало известно, что Пентагон намерен участвовать в исследованиях Луны. В частности, американские военные намерены защищать будущие лунные базы NASA и коммерческие операции США по добыче ресурсов.

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