Рогозин оставит Луну американцам

Россия не будет участвовать в лунной гонке, пока не поймет смысл «призового фонда», написал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале.

Рогозин отметил, что неоднократно вел переговоры с NASA и американскими политиками по этому вопросу. По его словам, американские чиновники не смогли объяснить ему смысл новой лунной гонки между США и Россией.

Глава Роскосмоса отметил, что новая высадка на Луне лишь докажет способность США воспроизвести технологии 70-летней давности. При этом российская программа освоения Луны примерно в десять раз дешевле американской, ее старт состоится в 2021 году.

«В науке, когда у вас меньше ресурсов, нужно видеть приоритеты и срезать углы, а не бежать за лидером в ковбойской шляпе, который сам не знает, зачем он бежит и куда он бежит», — подчеркнул Рогозин.

Ранее стало известно, что Пентагон намерен участвовать в исследованиях Луны. В частности, американские военные намерены защищать будущие лунные базы NASA и коммерческие операции США по добыче ресурсов.