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Институт катализа СО РАН разработал способ получения водорода

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Институт катализа СО РАН работает над несколькими способами получения топлива будущего — водорода, один из них — с помощью каталитического пиролиза (сжигания), сообщил Sibnet.ru директор Института катализа имени Г. К. Борескова СО РАН Валерий Бухтияров.

Молекулярный водород признан одним из наиболее перспективных альтернативных источников энергии, безвредных для окружающей среды. Проблема в том, что в свободном состоянии водород — самый легкий и один из самых низкокипящих газов. Он взрыво- и пожароопасен, и поэтому его сложно хранить и транспортировать.

Традиционный способ добычи водорода из углеводорода имеет недостатки, например, при этом образуется углекислый газ (СО2).

«Без СО2, это получение водорода путем каталитического пиролиза. Образуются углеродные нановолокна и чистый водород. Нужно для экономической эффективности найти место приложение этих нановолокон. Мы над этим тоже работаем», — сказал ученый.

По его словам, идут переговоры «Росатомом», чтобы «проект... (получил) опытно-промышленный масштаб». 

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Топ комментариев

DYNAMO7294

Да и всякое жулье, типа путеных ротенбергов тоже!

Иркут 69

Сейчас чего нибудь придумают...

Muzykant

Ну не знаю,у нас в провинции редко встретишь его ярых сторонников.Да и то,в основном слабоумные.Уровень...

karuto

Скажите, а если при Муамаре отправляли молодежь учиться в Европу за счет бюджета, и бензин стоил 4 цента,...
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