Ученый объяснил щекотку в носу от горчицы

Горчица и васаби выделяют едкие химические пары, воздействующие на носовой проход, это вызывает ощущение щекотания в носу, сообщил научный сотрудник Института систематики и экологии животных СО РАН, кандидат биологических наук Иван Поликарпов.

«Резкий запах определяется высоким содержанием аллилизотиоцианатов — органических веществ, обладающих раздражающим и слезоточивым действием вследствие взаимодействия с ионными каналами TRPA1 и TRPV1. Изотиоцианаты (горчичные масла) образуются из смеси веществ, содержащихся в растении, в присутствии воды», — сказал изданию «Наука в Сибири» Поликарпов.

По его словам, под действием фермента мирозиназы высвобождаются едкие сернистые соединения, которыми и обусловлен жгучий вкус горчицы. Изотиоцианатные соединения у растений действуют как защитный механизм против травоядных животных.

«На индивидуальную восприимчивость влияет множество факторов, в том числе влажность слизистой оболочки, поэтому кто-то ощущает вкус и запах очень явственно, а кто-то — совсем не ощущает», — отметил ученый.