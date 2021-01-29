НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Ученый объяснил щекотку в носу от горчицы

Источник:
Sibnet.ru
142 0
Фото: © pixabay.com/ru/users/engin_akyurt-3656355

Горчица и васаби выделяют едкие химические пары, воздействующие на носовой проход, это вызывает ощущение щекотания в носу, сообщил научный сотрудник Института систематики и экологии животных СО РАН, кандидат биологических наук Иван Поликарпов.

«Резкий запах определяется высоким содержанием аллилизотиоцианатов — органических веществ, обладающих раздражающим и слезоточивым действием вследствие взаимодействия с ионными каналами TRPA1 и TRPV1. Изотиоцианаты (горчичные масла) образуются из смеси веществ, содержащихся в растении, в присутствии воды», — сказал изданию «Наука в Сибири» Поликарпов.

По его словам, под действием фермента мирозиназы высвобождаются едкие сернистые соединения, которыми и обусловлен жгучий вкус горчицы. Изотиоцианатные соединения у растений действуют как защитный механизм против травоядных животных.

«На индивидуальную восприимчивость влияет множество факторов, в том числе влажность слизистой оболочки, поэтому кто-то ощущает вкус и запах очень явственно, а кто-то — совсем не ощущает», — отметил ученый.

Тема: Человек и еда
Свет и диета: как восстановить режим сна?
Новогодний цитрус: какие мандарины вкуснее?
Искусственный мед: чем хуже натурального?
Гид по свинине: выбираем правильное мясо
смотреть все
Жизнь #Еда #Наука
О самом главном
Свет и диета: как восстановить режим сна?
Полуженатая страна: почему опустели загсы?
Любовная переписка: как очаровать в онлайн-общении
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Браслеты судьбы: что означают линии на запястье
Сбрасывай балласт: астролог о судьбе и свободе выбора
Все статьи
Картина дня
Умер легендарный актер Василий Лановой
Попова допустила снятие масочного режима в этом году
Врачам «скорой» запретили спать по дороге на вызов
Россия возобновит авиасообщение еще с двумя странами
Подробности
•
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
•
Лед проломлен: российская Арктика свяжет Европу и Азию
•
Аренда и собственность: кого коснется гаражная амнистия
•
Таинственный гигант: где живет байкальский йети
Как это работает
•
Что будет, когда закончатся уголь, нефть и газ
•
Как перенести лицензию Windows 10 на другой компьютер
•
Намотает по-новому: умные счетчики стали обязательными
•
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Шесть грузовиков и иномарка столкнулись под Красноярском. ВИДЕО
Сибирь 29.01.2021 13:13
Ученый объяснил щекотку в носу от горчицы
Сибирь 29.01.2021 12:31
Лобовое на трассе в Кузбассе унесло жизни троих
Сибирь 29.01.2021 11:45
Могильник на месте стрельбищ в Хакасии относился к тагарской культуре
Сибирь 29.01.2021 11:17
Самое популярное
Неизвестные заблокировали работу новосибирского аквапарка
4424
Песков назвал цель «разоблачений» Навального
3482
Кремль отказался назвать владельцев дворца в Геленджике
3183
Путин отреагировал на разговоры о дворце словами «скучно, девочки»
2689
Обсуждение (0)
Картина дня
Умер легендарный актер Василий Лановой
Попова допустила снятие масочного режима в этом году
Врачам «скорой» запретили спать по дороге на вызов
Россия возобновит авиасообщение еще с двумя странами
Актуальные темы
Дела Навального
168
Бывший СССР
34
Человек и космос
77
Русские машины
32
Климатические войны
43
Подробности
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
Лед проломлен: российская Арктика свяжет Европу и Азию
Аренда и собственность: кого коснется гаражная амнистия
Таинственный гигант: где живет байкальский йети
Мультимедиа
На языке кошек: как понять питомца
Как выбрать презерватив: размер и материал
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
114
Песков назвал цель «разоблачений» Навального
102
Путин отреагировал на разговоры о дворце словами «скучно, девочки»
97
Кремль отказался назвать владельцев дворца в Геленджике
60
СК возбудил уголовные дела после субботних беспорядков
55
Более 3 тысяч человек задержали в ходе акций протеста
Sibnet.Ru