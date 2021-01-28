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«Игру престолов» сделают мультсериалом для взрослых

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из сериала «Игра престолов»

HBO задумался над разработкой анимационного спин-оффа нашумевшего сериала «Игра престолов». Мультсериал для взрослых находится на самой ранней стадии разработки.

Как сообщает портал THR со ссылкой на осведомленные источники, по тону мульсериал, если он будет запущен в производство, будет похож на флагманское шоу. Представители телеканала пока не комментировали это заявление.

Эта идея – часть более широкой стратегии по расширению вселенной созданной Джорджем Мартиным. Источники сообщают, что руководство разработчиков HBO работают напрямую с Мартином над созданием обширного мира Игры престолов.

Расширение франшизы начинается с приквела HBO «Дом дракона», который расскажет о гражданской войне между Таргариенами. В разработке были и другие проекты, например, «Долгая ночь», события в которой происходят за тысячи лет до основной истории, но в итоге этот приквел закрыли.

Ранее источники сообщили про идею экранизации повестей Мартина о межевом рыцаре Дункане Высоком и его оруженосце Эйгоне Таргариене. Подтверждения тому, что этот проект будет запущен, так же нет.

Источники отмечают, что планы расширения «Игры престолов» рассматривались задолго до того, как Disney объявила о планах выпустить почти дюжину Звездных войн и более десятка сериалов Marvel для стримингового сервиса Disney +.




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