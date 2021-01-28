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Вышел новый трейлер «Чернобыля» с Данилой Козловским

Источник:
Sibnet.ru
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Новый трейлер фильма «Чернобыль» где Данила Козловский выступил в качестве исполнителя главной роли и режиссера, появился в Сети.

Двухминутный ролик показал мирную и счастливую жизнь жителей Чернобыля, а также события, связанные с ликвидацией последствия взрыва на ЧАЭС. В кадре страх на лицах главных героев, изуродованные тела пожарных.

Фильм «Чернобыль» выйдет в широкий прокат с 15 апреля. Кроме Козловского в нем снялись Оксана Акиньшина, Филипп Авдеев, Равшана Куркова, Николай Козак, Игорь Черневич и другие.

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