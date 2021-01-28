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МВД запретило ретушь фотографий для паспорта

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

МВД стало предъявлять более жесткие требования к фотографии на паспорт — по новому регламенту, вступившему в силу, запрещены обработка и ретуширование изображения.

«Не допускается представление фотографии гражданина с отредактированным изображением с целью улучшения внешнего вида изображаемого лица или его художественной обработки. На изображении должны быть достоверно отображены все особенности лица фотографируемого», — приводит «Российская газета» выдержку из регламента.

Фотография в паспорте гражданина РФ должна «соответствовать возрасту гражданина на день подачи заявления». Снимок может быть черно-белым или цветным.

Изображение лица должно быть в фокусе от кончика подбородка до линии волос и от носа до ушей. На фото человек изображается строго анфас и смотрит прямо с нейтральным выражением лица и закрытым ртом. Глаза должны быть открыты и не заслоняться волосами.

Новые правила запрещают использование цветных контактных линз при фотографировании для получения паспорта. Но можно фотографироваться в очках без тонированных стекол. Еще один важный пункт — запрет на снимки в форменной одежде.

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