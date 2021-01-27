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Обвиняемому в госизмене томскому ученому продлили арест

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Лефортовский суд Москвы продлил арест томскому ученому Александру Луканину, обвиняемому в государственной измене, до 29 апреля.

«Мера пресечения в отношении Луканина Александра Александровича в виде заключения под стражу продлена на три месяца», – сообщил ТАСС представитель суда.

Луканина задержали в Томске осенью в рамках уголовного дела о госизмене. По информации агентства, разработки, которые физик, предположительно, передал Китаю, связаны с альтернативными источниками питания.

Луканин работал в Томском политехническом университете, после – в Институте физики прочности и материаловедения СО РАН, где разрабатывал высоковольтные источники питания. После выхода на пенсию ученого пригласили на работу в Шэньянский университет в Китае.

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