Бронемашины «Тайфун-К» оснастят дистанционным боевым модулем «Охотник» с новой модификацией пулемета 6П49 «Корд», сообщает пресс-служба госкорпорации «Ростех».

«Испытания модуля с модернизированным вооружением, которые проводило челябинское научно-производственное объединение «Электромашина» концерна «Уралвагонзавод», завершились успешно», — говорится в сообщении.

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Новый пулемет создан на Заводе имени Дегтярева. Он значительно улучшил характеристики боевого модуля. «Во время испытаний при стрельбе по мишеням новый пулемет показал повышение кучности и точности стрельбы, а эффективность поражения целей выросла на 20-30%», — сказал ТАСС Сергей Абрамов, заместитель главного конструктора по системам управления производителя «Охотника» — НПО «Электромашина».

Бронемашина «Тайфун» создана для выполнения особых задач в зонах боевых действий. Она выдерживает подрыв восьми килограммов тротила под любой его частью. Комбинированное бронирование из стали и керамики защищает от пуль калибра до 14,5 миллиметра.