От «Удава» до «Авангарда»: чем Россия вооружилась в 2020 году

Доля современных образцов вооружений в российской армии превысила 70%, а в стратегических ядерных силах достигла 86%. «Таким образом, армия и ядерная триада вышли на уровень, позволяющий гарантированно обеспечить безопасность России», — заявил президент России Владимир Путин.

«Стоять на месте сегодня абсолютно недопустимо. Скорость изменений во всех критически важных для вооруженных сил сферах необычайно высока, это даже не "Формула-1" — скорости изменений космические. Остановимся хотя бы на одну секунду и сразу начнем отставать», — отметил российский лидер.

В масштабной программе развития армии 2020 год стал знаковым. Российская армия получила более 250 тысяч единиц вооружения и средств поражения к ним, в том числе технику новейших поколений. Вооруженные силы России вошли в число самых передовых и наиболее технологически развитых армий мира, сказал министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Удар «Булавой»

В декабре ушедшего года подводный ракетный крейсер «Владимир Мономах» проекта 955А «Борей» впервые произвел залповый пуск. Из акватории Охотского моря с субмарины стартовали сразу четыре баллистические ракеты Р-30 «Булава».

Этот пуск доказал боеспособность и ракеты, и подводной лодки. Теперь можно сказать, что «Бореи», вооруженные «Булавой», полноправно вошли в боевой состав российского флота.

Сейчас ВМФ России имеет три субмарины проекта 955 (К-535 «Юрий Долгорукий», К-550 «Александр Невский» и К-551 «Владимир Мономах») и одну подлодку проекта 955А (К-549 «Князь Владимир»). Каждая из них несет 16 ракет «Булава». Эти лодки отличает малошумность, повышенная маневренность и усовершенствованная система управления оружием.

Гиперзвуковой «Авангард»

Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) получили первые ракеты с гиперзвуковым блоком «Авангард». Путин назвал этот комплекс самым современным оружием, не имеющим аналогов в мире. Он сравнил работу конструкторов над ним с ядерным проектом Советского Союза.

#Оружие Миф об экраноплане

Управляемый гиперзвуковой блок «Авангард» обладает скоростью до 28 Махов (28 скоростей звука или около 7,5 километра в секунду). По данным Минобороны, «Авангард» в плотных слоях атмосферы может отклоняться от своей изначальной траектории на сотни километров. Это позволяет ему оставаться неуязвимым для систем противоракетной обороны.

Гиперзвуковой блок способен выдерживать сверхвысокие температуры — он летит к цели как огненный шар. Мощность боевого оснащения одного «Авангарда», предположительно, составляет от 800 килотонн до двух мегатонн в тротиловом эквиваленте.

Авиация пятого поколения

В конце 2020 года на вооружение Воздушно-космических силы (ВКС) России поступил первый серийный истребитель пятого поколения Су-57. Этого события военные ждали очень долго. Первый полет самолет совершил еще в 2010 году.

Су-57, или ПАК ФА (перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации) — многофункциональный истребитель пятого поколения, разработан для замены в российских ВКС тяжелого истребителя Су-27. Он предназначен для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей.

Президент России Владимир Путин в мае 2019 года одобрил закупку к 2028 году 76 истребителей Су-57.

Обновленный Т-90

Российские военные дождались модернизации базового танка армии — Т-90. Ранее обновлялся только парк Т-72 и Т-80. Новая машина получила название Т-90М «Прорыв». Первые из них пришли в войска в конце 2020 года.

«Прорыв», по сути, стал новой машиной с выдающимися характеристиками. Танк оснастили дизельным двигателем В-92С2Ф мощностью 1130 лошадиных сил, который разгоняет его на шоссе до 60 километров в час.

Т-90М получил принципиально новую башню, оснащенную новым многоканальным прицелом, который обеспечивает применение вооружения в любых условиях. Одной из главных особенностей танка стала возможность в режиме реального времени обмениваться данными с другими машинами.

Замена «старичку» ПМ

Российская армия наконец дождалась замены заслуженному «ветерану» — пистолету Макарова (ПМ). Он был принят на вооружение 69 лет назад. Госкорпорация в 2020 году приступила к серийному производству нового 9-миллиметрового пистолета «Удав».

В конструкции пистолета использованы изобретения, обеспечивающие пистолету ряд преимуществ в сравнении с аналогами компаний CZ, Glock, Walther, Colt и другими. В числе запатентованных технологий — конструкция магазина с указателем количества патронов в нем.

В «Удаве» предусмотрен глушитель со сменным теплопоглощающим модулем и два вида патронов — повышенной пробиваемости и с уменьшенной скоростью пули.

Патрон повышенной пробиваемости способен пробивать бронежилет второго класса защиты. Конструкции второго патрона позволяет снизить уровень звука выстрела при использовании глушителя.