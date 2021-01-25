Xiaomi выпустила портативный пылесос

Компания Xiaomi объявила о выпуске в России универсального портативного пылесоса Mi Vacuum Cleaner Mini, который позволит избавиться быстро от пыли, рассыпанных крошек или шерсти животного.

Главная особенность устройства — компактность. Он весит всего 500 граммов, а сама конструкция тоньше, чем обычный термос. Пылесос оснащен бесщеточным мотором, аккумулятором емкостью 3000 мАч и зарядкой через универсальный порт USB Type-С.

Аппарат может автономно работать до 30 минут, доступны два режима всасывания. За очистку воздуха отвечает встроенный фильтр HEPA. Mi Vacuum Cleaner Mini также оснащается насадками, которые можно использовать отдельно или вместе.

При полностью заряженном аккумуляторе измеряемая мощность всасывания достигает 13 тысяч Па в режиме повышенной мощности и 7760 Па в стандартном режиме. Стоимость пылесоса в официальном российском онлайн-магазине Xiaomi — 3 990 рублей.