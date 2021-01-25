«Вектор» первым в мире сфотографировал британский штамм коронавируса

Ученые из новосибирского центра вирусологии «Вектор» впервые в мире сфотографировали под микроскопом британский штамм нового коронавируса, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

В «Векторе» сфотографировали британский штамм коронавируса, выделенный от пациента в декабре 2020 года. Снимок получен с помощью трансмиссионного электронного микроскопа при увеличении 100 000х.

«Вирусная частица (стрелка) округлой, несколько плеоморфной формы диаметром около 140 нм и типичными для коронавируса колбообразными пепломерами (спикулами) длиной около 20 нм» — так описывается штамм.

Британия в середине декабря 2020 года сообщила о новом варианте коронавируса — VUI-202012/01. Он распространяется с большей скоростью и может быть на 70% заразнее исходного. При этом данных о повышенной летальности нет.