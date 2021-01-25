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«Вектор» первым в мире сфотографировал британский штамм коронавируса

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Роспотребнадзор

Ученые из новосибирского центра вирусологии «Вектор» впервые в мире сфотографировали под микроскопом британский штамм нового коронавируса, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

В «Векторе» сфотографировали британский штамм коронавируса, выделенный от пациента в декабре 2020 года. Снимок получен с помощью трансмиссионного электронного микроскопа при увеличении 100 000х.

«Вирусная частица (стрелка) округлой, несколько плеоморфной формы диаметром около 140 нм и типичными для коронавируса колбообразными пепломерами (спикулами) длиной около 20 нм» — так описывается штамм.

Британия в середине декабря 2020 года сообщила о новом варианте коронавируса — VUI-202012/01. Он распространяется с большей скоростью и может быть на 70% заразнее исходного. При этом данных о повышенной летальности нет.

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Топ комментариев

Lava Lava

Самострой получается, по закону нужно сносить!

Иркут 69

Да вроде как ничей. Заселяйся и живи.. ☺️

physx

Ты еще и слепой, 20 лет с Путиным имелось в виду, вроде бы как он нынешний президент.

ifhbrjd

Сами же знают - закон работать не будет. Как и тысячи принятых законов. Придет ко мне фирма по ремонту,...

physx

Типа мы - народ не видим, что в стране творится, аж 20 лет...