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Полицейские задержали жену Навального

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © instagram.com/yulia_navalnaya/

Жена Алексея Навального Юлия сообщила в своем Instagram, что задержана полицейскими и находится в автозаке.

«Извините за плохое качество. Очень плохой свет в автозаке», — написала она, комментируя соответствующее фото. Накануне она сообщила, что в субботу выйдет на центральную улицу Москвы, чтобы принять участие в несанкционированной акции в поддержку своего супруга.

«Я выйду за бесстрашного, отважного человека, которого травят и убивают, а он, несмотря ни на что, никогда не сдается. Я выйду за человека, которого очень сильно люблю. И я буду за тебя всегда бороться», — отметила она.

В городах России 23 января проходят протестные акции в поддержку Алексея Навального, арестованного после возвращения в Россию из Германии, где он лечился после отравления. В Москве несогласованная акция в поддержку оппозиционера проходит на Пушкинской площади.

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Топ комментариев

Авоська цемента

А, собственно, чего добивались митингующие?Ну, то бишь, какие требования предъявляли?

MDIMAN

Если не секрет, а сколько Вам платят за комментарии на сибнете?

Alhazred

Бгг! Ходорковскому что ли? Тыща человек это показатель мощи оппозиции)))

Тележка сала

По словам очевидцев, на митинге собрались в основном студенты и подростки.(с)Внезапно.

D762

Да на полпеченьки от нуланд, он должно быть накопил.