Полицейские задержали жену Навального

Жена Алексея Навального Юлия сообщила в своем Instagram, что задержана полицейскими и находится в автозаке.

«Извините за плохое качество. Очень плохой свет в автозаке», — написала она, комментируя соответствующее фото. Накануне она сообщила, что в субботу выйдет на центральную улицу Москвы, чтобы принять участие в несанкционированной акции в поддержку своего супруга.

«Я выйду за бесстрашного, отважного человека, которого травят и убивают, а он, несмотря ни на что, никогда не сдается. Я выйду за человека, которого очень сильно люблю. И я буду за тебя всегда бороться», — отметила она.

В городах России 23 января проходят протестные акции в поддержку Алексея Навального, арестованного после возвращения в Россию из Германии, где он лечился после отравления. В Москве несогласованная акция в поддержку оппозиционера проходит на Пушкинской площади.