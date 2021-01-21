Путин предложил выровнять цены на жилье

Рост цен на жилье обеспокоил президента России Владимира Путина, в качестве причины глава государства назвал льготную ипотеку, которая «разогрела» рынок. Российский лидер предложил правительству «выровнять цены» на квартиры.

«Льготная ипотека поддержала, разумеется — так мы и планировали, так и получилось, — строительную отрасль. Начиная с августа прошлого года растут объемы ввода жилых домов. Вместе с тем в отдельных регионах возникли дисбалансы на рынке жилья, существенно растут цены на недвижимость, не хватает доступных вариантов квартир», — сказал Путин.

Президент предложил министрам обсудить варианты выравнивания ценовой ситуации на рынке. Один из вариантов такого воздействия — увеличения предложения жилья, так как спрос на ипотеку на фоне льготной программы кредитования начинает приобретать черты ажиотажного, в ряде регионов наблюдается неоправданный рост цен на жилье.

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Глава государства напомнил, что Россия к концу десятилетия должна выйти на темпы строительства жилья в 120 миллионов квадратных метров в год. При этом ежегодно не менее 5 миллионов российских семей должны улучшать свои жилищные условия.

В прошлом году правительство запустило программу льготной ипотеки по ставке 6,5%, она действует до 1 июля 2021 года. В рамках этой программы уже выданы кредиты на сумму около триллиона рублей. Примерно 350 тысяч семей купили квартиры по льготным условиям на первичном рынке.