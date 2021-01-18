Правительство изменит правовой статус апартаментов

Президент России Владимир Путин поручил правительству определить правовой статус апартаментов и внести соответствующие изменения в законодательство, сообщается на сайте Кремля.

Глава государства поручил внести изменения до 1 августа 2021 года. Над решением вопроса правительство будет работать совместно с профильной комиссией Госсовета по направлению «строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, городская среда».

Вопрос о правовом статусе апартаментов подняли в ноябре 2020 года. Тогда правительство предложило определить статус готовых апартаментов, а после запретить их строительство. Апартаменты смогут признать жильем, если там созданы безопасные условия для владельцев.

Юридически в России апартаменты — это нежилое коммерческое помещение в многофункциональных зданиях. При этом внешне апартаменты ничем не отличаются от обычной квартиры, их используют для постоянного проживания.