Мэрия Новосибирска оставит без внимания незаконное шествие

Сторонники оппозиционера Алексея Навального запланировали провести митинг в его поддержку. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что никаких заявок о мероприятиях не поступало и безопасность в центре города усилена не будет.

«Никаких заявок на проведение каких-либо массовых мероприятий на 23 января в мэрию не поступало. Уже поздно их подавать. Любое мероприятие, которое будут проводить, это незаконная акция. Информации не имею, чтобы кто-то принимал специальные меры», – сказал Локоть журналистам в четверг.

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Навальный прилетел в Россию из Германии в минувшее воскресенье. Его арестовали на 30 суток за за систематические нарушения условий испытательного срока. Это не устроило сторонников оппозиционера, которые запланировали в крупных городах страны массовые акции протеста.