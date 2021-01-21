Полицейские пришли в омский штаб Навального

Полиция пришла в штаб сторонников Навального в Омске из-за того, что активисты запланировали акцию в поддержку оппозиционера.

«К нам в штаб пришла полиция. И ещё несколько непонятных людей в штатском. Собираются провести «осмотр» и в очередной раз украсть всю технику», – написали активисты в соцсетях.

Позже они добавили, что в отношении координатора Ольги Картавцевой составили административный протокол за анонс акции в соцсетях. В субботу активисты задумали выйти на шествие, чтобы поддержать Навального.

В четверг Ленинский районный суд рассмотрит административное дело Картавцевой, ей грозит арест или штраф.

Алексей Навальный прилетел в Россию в минувшее воскресенье, 17 января. Его арестовали на 30 суток за систематические нарушения условий испытательного срока.