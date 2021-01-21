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Овечкина отстранили от игр за общение в гостинице

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © instagram.com/capitals

Национальная хоккейная лига запретила капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину участвовать в матчах или тренироваться из-за нарушения медицинского протокола по коронавирусу, сообщается на сайте НХЛ.

Помимо Овечкина, в этом списке оказались другие российские игроки «Вашингтона»: нападающий Евгений Кузнецов, защитник Дмитрий Орлов и голкипер Илья Самсонов. Хоккеисты находились в одном гостиничном номере в близком контакте с высоким риском заражения коронавирусом, нарушив медицинский протокол НХЛ.

«Вашингтон» оштрафован на 100 тысяч долларов за нарушение игроками протоколов безопасности по борьбе с распространением COVID-19. «Мы расстроены тем, что наши игроки решили пообщаться в гостиничном номере, а не в специально предназначенных для этого местах», — говорится в заявлении клуба.

«Я сожалею о том, что решил провести время вместе со своими товарищами по команде в нашем гостиничном номере и вдали от раздевалок. Извлеку уроки из этого опыта», — прокомментировал инцидент Овечкин.

О сроках возвращения россиян не сообщается.

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