Вышел новый трейлер российской игры Atomic Heart

Официальный канал NVIDIA GeForce опубликовал новый трейлер российской игры Atomic Heart. Проект студии Mundfish представляет собой экспериментальный ретро-экшен и поддерживает самые современные графические технологии.

Видео показывает главного героя, который смотрит на себя в зеркало в огромном помещении. На заднем фоне диктор рассказывает про торжественное мероприятие на Красной площади, тогда как этажом выше перемещаются зомби.

Разработчики Atomic Heart ранее заявляли, что игра будет поддерживать технологию трассировки лучей и DLSS от NVIDIA. В новом трейлере акцент сделан на работе с освещением и «умным» теням с поддержкой трассировки.

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Действие Atomic Heart разворачивается в альтернативном Советском Союзе, который после Второй мировой войны освоил производство разнообразных роботов. Главному герою предстоит узнать причину инцидента, в ходе которого механизмы атакуют людей.

Atomic Heart выйдет на ПК, Xbox One, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S и PlayStation 5. Официальной даты релиза у игры пока нет.