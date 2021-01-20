Загитова и Медведева возглавят команды на новом турнире

Евгения Медведева и Алина Загитова будут капитанами команд на новом турнире по фигурному катанию, который пройдет с 5 по 7 февраля в Москве.
В турнире примут участие сильнейшие российские фигуристы: по шесть одиночников среди мужчин и женщин, шесть танцевальных дуэтов и четыре дуэта в парном катании. С помощью жеребьевки участников разделят на две команды. Их капитанами будут Загитова и Медведева.
Фигуристы представят короткую и произвольную программы, отдельным станет прыжковый турнир. Также каждая команда выберет себе название и подготовит красочный общий номер. Призовой фонд — 10 миллионов рублей.
«В сложных условиях этого сезона Федерация фигурного катания на коньках России делает все возможное, чтобы спортсмены имели мотивацию, не теряли практики и продолжали радовать болельщиков», — отметил генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган.
Участники
В турнире примут участие следующие спортсмены:
- танцы: Тиффани Загорски / Джонатан Гурейро, Аннабель Морозов / Андрей Багин, Анастасия Скопцова / Кирилл Алешин, Александра Степанова / Иван Букин, Елизавета Худайбердиева / Егор Базин, Софья Шевченко / Игорь Еременко;
- парное катание: Александра Бойкова / Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина / Александр Галлямов, Дарья Павлюченко / Денис Ходыкин, Евгения Тарасова / Владимир Морозов;
- мужчины: Дмитрий Алиев, Макар Игнатов, Михаил Коляда, Марк Кондратюк, Андрей Мозалев, Александр Самарин;
- женщины: Камила Валиева, Алена Косторная, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Дарья Усачева, Анна Щербакова.
Где и когда смотреть
Турнир пройдет в столичном «Мегаспорте» в присутствии зрителей, трансляцию выступлений проведет Первый канал на сайте.
Пятница, 5 февраля — Официальные тренировки, Жеребьевка, Прыжковый фестиваль.
Суббота, 6 февраля — Короткая программа.
Воскресенье, 7 февраля — Произвольная программа.
Удавиковянки будут воевать до последнего хохла, это даже и не скрывают
лачиновДля США любой конфликт на другом континенте в радость. Особенно если не требуется непосредственное участие....
pepelmetalНуланд снова печеньки дефективным кидать будет)))?
pepelmetalукраина может воевать только с мирными жителями, детьми и стариками! В сторону России может только беспомощно...
UynachalnicaТы о космодроме Восточный слышал? А по мелочам введи запрос в посковик о невыплате зарплат в строительстве.