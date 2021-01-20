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Загитова и Медведева возглавят команды на новом турнире

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: David W. Carmichael / CC BY 3.0
Евгения Медведева и Алина Загитова будут капитанами команд на новом турнире по фигурному катанию, который пройдет с 5 по 7 февраля в Москве.

В турнире примут участие сильнейшие российские фигуристы: по шесть одиночников среди мужчин и женщин, шесть танцевальных дуэтов и четыре дуэта в парном катании. С помощью жеребьевки участников разделят на две команды. Их капитанами будут Загитова и Медведева.

Фигуристы представят короткую и произвольную программы, отдельным станет прыжковый турнир. Также каждая команда выберет себе название и подготовит красочный общий номер. Призовой фонд — 10 миллионов рублей.

«В сложных условиях этого сезона Федерация фигурного катания на коньках России делает все возможное, чтобы спортсмены имели мотивацию, не теряли практики и продолжали радовать болельщиков», — отметил генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган.

Участники

В турнире примут участие следующие спортсмены:

- танцы: Тиффани Загорски / Джонатан Гурейро, Аннабель Морозов / Андрей Багин, Анастасия Скопцова / Кирилл Алешин, Александра Степанова / Иван Букин, Елизавета Худайбердиева / Егор Базин, Софья Шевченко / Игорь Еременко;

- парное катание: Александра Бойкова / Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина / Александр Галлямов, Дарья Павлюченко / Денис Ходыкин, Евгения Тарасова / Владимир Морозов;

- мужчины: Дмитрий Алиев, Макар Игнатов, Михаил Коляда, Марк Кондратюк, Андрей Мозалев, Александр Самарин;

- женщины: Камила Валиева, Алена Косторная, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Дарья Усачева, Анна Щербакова.

Где и когда смотреть

Турнир пройдет в столичном «Мегаспорте» в присутствии зрителей, трансляцию выступлений проведет Первый канал на сайте.

Пятница, 5 февраля — Официальные тренировки, Жеребьевка, Прыжковый фестиваль.

Суббота, 6 февраля — Короткая программа.

Воскресенье, 7 февраля — Произвольная программа.

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Удавиков

янки будут воевать до последнего хохла, это даже и не скрывают

лачинов

Для США любой конфликт на другом континенте в радость. Особенно если не требуется непосредственное участие....

pepelmetal

Нуланд снова печеньки дефективным кидать будет)))?

pepelmetal

украина может воевать только с мирными жителями, детьми и стариками! В сторону России может только беспомощно...

Uynachalnica

Ты о космодроме Восточный слышал? А по мелочам введи запрос в посковик о невыплате зарплат в строительстве.