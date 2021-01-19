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Депутат из Новосибирска стала лидером «протестного» рейтинга

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Госдумы РФ

Депутат Госдумы Вера Ганзя из Новосибирской области стала первой в рейтинге тех, кто чаще всего голосует «против» на заседаниях.

Рейтинг депутатов по итогам их работы во второй половине 2020 года представил Центр политконъюнктуры. 

«Против принятия законопроектов чаще всего выступают члены КПРФ. При этом если раньше в топ-10 рейтинга протестного голосования входили представители разных партий, то теперь первый топ-30 полностью состоит из коммунистов. Первое место занимает Вера Ганзя», – сказано в описании.

В прошлом рейтинге, который Центр политконъюнктуры опубликовал в ноябре, депутат от КПРФ Ганзя занимала третью строчку.

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