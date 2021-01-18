Лавина накрыла туристов в Домбае

Снежная лавина сошла на горнолыжную трассу в районе Домбая в Карачаево-Черкессии. Под снежным завалом могут быть от четырех до 12 человек, сообщает МЧС России.

По предварительным данным, под лавину в поселке Домбай на горе Мусса-Ачитара попали два вагончика — пункта проката горнолыжного снаряжения, также повреждено кафе. Длина лавины составила 300 метров

Пострадали четыре человека, одну женщину удалось извлечь из снега, ее передали медикам. Источник в экстренных службах рассказал ТАСС, что сход лавины мог быть принудительным, однако она изменила свое направление.

Сейчас в поселке развернута спасательная операция, для поиска пострадавших привлекли более 170 сотрудников МЧС. В откапывании оказавшихся под завалами туристов также участвуют добровольцы.

Накануне ГУ МЧС по Карачаево-Черкесии распространило экстренное предупреждение о лавиноопасности в горах выше 2 тысяч метров. Ведомство рекомендовало воздержаться от похода в горы, а при нахождении в горах наблюдать за изменением погоды.