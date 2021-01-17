Эксперт рассказал о смертельных врагах Трампа

Президент-бунтарь Дональд Трамп проиграл схватку американским глобалистам и их могущественным союзникам — IT-гигантам. Но, как ни парадоксально, это лишь усилит антиглобалисткие тенденции в мире, считает главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.

«Американские события продемонстрировали на весь мир власть, которой обладают корпорации. Сейчас Twitter и прочие сыграли за государство, то есть за систему институтов, которая отторгла президента-бунтаря. Компании, которым чужда национал-индустриальная повестка Трампа, выступили эффективным орудием подавления», — написал Лукьянов в своей статье, опубликованной в «Коммерсанте».

По его словам, битва ведется на внутреннем американском фронте, а эффект почувствует весь мир. Эффект парадоксальный. Информационные компании выступают на стороне глобалистов против националиста Трампа, но усугубляют те самые антиглобализационные тенденции, которые хотят повернуть вспять.

«Глобализация переживает спад как минимум с мирового финансового кризиса 2008–2009 годов, а с середины 2010-х его выражением стал подъем сил национал-протекционистского толка в ведущих западных странах. В какую политическую преисподнюю ни низвергнулся бы Дональд Трамп, погасить данный им импульс к обособлению и отказу Америки от глобального лидерства не получится», — считает Лукьянов.

Конфликт государств и корпораций

Он уверен, что международные институты, составляющие инфраструктуру глобализации, скукоживаются. Остается информационное пространство, держащее человечество в общем коммуникационном поле. Оно и обеспечивает глобальную взаимосвязанность мира. А операторами этого пространства выступают технологические гиганты американского происхождения.

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Эксперт отметил, что конфликт между национальными суверенитетами и общемировой властью коммуникационных корпораций зрел давно. Попытки заставить их руководствоваться законами стран пользования, а не собственными правилами предпринимаются все последнее десятилетие переменным успехом.

«Стремление защититься от доминирования информационных корпораций усилится по всему миру, потому что они показали такую мощь у себя дома. Поиск национальных или региональных альтернатив в коммуникационной сфере активизируется, как и усилия по контролю и ограничению деятельности гигантов в разных странах», — подчеркнул Лукьянов.

По его мнению, глобализационный компонент будет слабеть. Это займет время, но направление уже не изменится. «И на устройство мира это окажет фундаментальное воздействие, резко усугубив политическое и экономическое размежевание», — заключил эксперт.