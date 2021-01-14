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«Яндекс» рассказал, зачем нужны персональные данные пользователей

Источник:
РБК
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru
Глава «Яндекса» Тигран Худавердян считает, что существует тонкая грань между сбором данных клиентов для улучшения сервисов и вторжением в личную жизнь. И, по его словам, были случаи, когда компания эту черту едва не переходила.

Крупные IT-компании, которые строят экосистемы, стараются получать максимальное количество данных о людях — для развития и продвижения коммерческого продукта. Такое мнение бытует в среде экспертов. С этим отчасти согласен глава «Яндекса» Тигран Худавердян. Но, по его мнению, этот процесс идет на грани с вторжением в личную жизнь.

«Никогда данные — чтобы их было больше и больше — не были самоцелью. Но то, что, используя данные, мы создаем, по сути, наши сервисы, — на этом основан "Яндекс"», — сказал в интервью РБК Худавердян.

При этом, подчеркнул он, одна из проблематик в мире — сохранность и защита собираемых с пользователей данных. Эксперты же говорят, что компании, владеющие персональными данными, делятся этой информацией между собой. За счет этого создается таргетированная реклама и решается множество маркетинговых задач.

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«Вот именно этим мы не занимаемся. Например, вы заходите через "Яндекс.Навигатор", чтобы посмотреть пробки. По сути, пробки рисуются благодаря тому, что висит ваш телефон в машине, передаются данные о том, как быстро вы едете или как долго стоите на месте. Дальше к этим данным получают доступ радиостанции, телеканалы, какие-то компании и т.д. Является ли это продажей персональных данных? Нет», — уверен Худавердян.

«Это совершенно агрегированное число, которое мы построили на том, что пользователь присылает нам свои обезличенные треки... Но никаким образом эти данные не привязаны ни к конкретному человеку, ни к группе людей», — отметил он.

Сомнительный эксперимент

Именно поэтому «Яндекс» отказался от проекта по анализу платежеспособности россиян на основе личных данных. «Это был эксперимент внутри компании. Мы обсуждали: попробовать или нет. И приняли решение, которое потом признали ошибочным», — признался глава компании.

«Если абстрагироваться от проблемы данных, цель в целом хорошая — человек может получить лучшую ставку по кредиту, потому что банк узнает больше информации. Все очень просто. Если о вас ничего не известно, то вы получаете максимальную ставку, которая возможна. Дальше каждый новый бит информации улучшает ваши позиции относительно этого значения», — пояснил Худавердян.

Но потом у руководства «Яндекса» возник вопрос: можно ли переступать эту черту — делиться такими данными? «Ведь мы окажемся в состоянии, когда в некотором смысле уже будет сложно себя дальше остановить. Это будет означать, что будут возникать другие сервисы, в которых мы будем делиться пользовательскими данными. Нам сложно было принять решение о закрытии проекта, потому что это все-таки бизнес-возможность потенциальная, с выручками банковского сектора», — сказал он.

«Банки были готовы платить большие деньги за возможность проводить скоринг пользователей. На самом деле благодаря, в частности, этому инциденту, у нас сформулировался принцип — что мы делаем с данными и что мы не делаем. Если взамен этих данных мы улучшаем свои сервисы — мы данные собираем. Если результат этого действия связан с их передачей — мы этого не делаем», — заключил глава «Яндекса».

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