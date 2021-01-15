Спецслужбы заявили об угрозе вооруженного бунта в США

Федеральное бюро расследований США заявило об угрозе вооруженных протестов в связи с инаугурацией Джо Байдена 20 января, заявил глава ФБР Кристофер Рэй.

Бюро обеспокоено «большим количеством» обсуждений в интернете относительно различных акций, включая вооруженные протесты в Вашингтоне и в столицах штатов, приводит РИА Новости слова Рэя.

«Мы отслеживаем все приходящие "наводки", будь то призывы к вооруженным протестам, потенциальные угрозы исходя из ситуации вторжения в Капитолий 6 января», — сказал Рэй.

По его словам, ФБР арестовало более 100 участников беспорядков в Вашингтоне 6 января и опознало более 200 подозреваемых. Глава бюро предостерег тех, кто захочет повторить нечто подобное, от участия в таких акциях. В Вашингтон уже стянули порядка 7 тысяч бойцов Национальной гвардии, ко дню инаугурации их число вырастет до 21 тысячи.

Шестого января Трамп на митинге близ Белого дома призвал сторонников идти к Капитолию, чтобы «помочь слабым республиканцам» оспорить итоги выборов, которые в тот момент утверждали в конгрессе.

Толпа митингующих осадила Капитолий, ворвалась в здание и прервала совместную сессию конгресса, где утверждали победу демократа Джо Байдена на президентских выборах. Погибли пять человек.