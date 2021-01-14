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Основные строительные работы завершили на станции «Спортивной»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Анатолий Локоть в Facebook

Основные строительные работы завершены на станции «Спортивной» в Новосибирске, в феврале там установят лифты – это первая станция, где они появятся. «Спортивную» планируется открыть в середине 2022 года, сообщил пресс-центр мэрии.

«Станция «Спортивная» станет первой станцией Новосибирского метрополитена, оборудованной лифтами для людей с ограниченными возможностями здоровья. В феврале ожидается поставка лифтового оборудования, после чего приступим к его монтажу. В июне ждём первую партию эскалаторов, они уже изготавливаются. Строительство станции идет по графику, с небольшим опережением. Завершен монтаж перекрытий, контур практически закрыт, ведутся внутренние работы. Станция должна заработать в середине 2022 года, предполагаем, что летом она будет запущена», – сказал мэр города Анатолий Локоть.

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На станции завершены основные строительные работы: возведены стены, кирпичные перегородки, перекрытие. На объекте залито 4 тысячи кубометров бетона, смонтировано 180 тонн металлоконструкций. Смонтировано отопительное и вентиляционное оборудование. Станцию подключат к отоплению в феврале.

«Строящаяся станция будет использоваться не только для подвоза болельщиков на спортивные мероприятия на ледовой арене, но и как крупный пересадочный узел. Сюда будут сходиться маршруты наземного пассажирского транспорта из Кировского и Ленинского районов. Задача – разгрузить станцию метро "Площадь Маркса", которая сегодня перегружена, особенно в часы пик», – прокомментировал Локоть.

Станция «Спортивная» строится в пойме Оби на левом берегу между «Речным вокзалом» и «Студенческой» рядом с будущим ледовым дворцом спорта к молодежному чемпионату мира по хоккею, который пройдет в Новосибирске в 2023 году.

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Uynachalnica

Мы уже и корма сами не производим, без компонентов импортных?

нина90

Как сам вколет себе тогда посмотрим! Как они же говорят не заменимых нет!

Иркут 69

Заголовок прямо огонь... 😀Приказал колоть всех! Отлавливать всех на улицах и колоть, колоть всех до...

Uynachalnica

Скорее крупнейшее переименование, чем сокращение!

urbasik

Надо начинать с перекормленого Питера и Москвы..а мы чуть погодя..