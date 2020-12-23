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Бюджет Новосибирска приняли без экономии на пиаре мэрии

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Депутаты Горсовета Новосибирска приняли бюджет города с дефицитом в 800 миллионов рублей, они не стали экономить на пиаре мэрии в СМИ и автопарке чиновников.

Независимые депутаты Горсовета создали петицию о перераспределении средств с освещения в СМИ работы мэрии за 50 миллионов рублей на полезные дела. Ее подписали почти 5 тысяч человек. Но депутаты не внесли эти изменения в окончательный бюджет, также как и предложение сэкономить на автопарке мэрии.

Доходы бюджета Новосибирска в 2021 году составят 50 миллиардов рублей, а расходы на 800 миллионов больше, сообщает мэрия города. Около 2,5 миллиардов рублей капитальных вложений пойдет на строительство новых объектов, в том числе реконструкцию площади им. Профессора Лыщинского истанцию метро «Спортивная».

Также 182 миллионов рублей предусмотрено модернизацию трамваев и покупку в лизинг 55 автобусов. Около 25 миллионов рублей в 2021 году пойдет на строительство трамвайных путей до нового автовокзала «Восточный» на Гусинобродском шоссе.

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Топ комментариев

sab2_48k

Я не оправдываю поступок этого человека, но пусть МО огласит реальные причины данного поступка. Правильно...

Uynachalnica

Красава, а кто кроме него из бывших? Но к чему это? Власть сменится где-то после 2030-го, а там по установившемуся...

jeryakob

знает, что наворотил делов. пытается прикрыться одеялком

Drronum

Ух как мягенько себе постелил. И перинкой обложился.

ERMOL33

Одно расширение только таких гарантий говорит о многом...