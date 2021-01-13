Путин поручил начать вакцинацию всех россиян

Президент Владимир Путин поручил перейти к массовой вакцинации всех россиян от коронавируса с 18 января. Глава государства распорядился подготовить соответствующую инфраструктуру.

Гражданская вакцинация от коронавируса стартовала в России в начале декабря, в первую очередь начали прививать граждан из основных групп риска. Туда отнесли врачей, учителей, соцработников.

Затем список расширили, туда добавили сотрудников учреждений культуры, предприятий торговли и сферы услуг, транспорта и энергетики, промышленности и СМИ, работников строительного комплекса, волонтеров, студентов, сотрудников банков и органов власти.

Сейчас можно привиться препаратом «Спутник V», созданным Центром имени Гамалеи. Сделать прививку могут люди в возрасте от 18 лет, если у них нет хронических заболеваний из списка противопоказаний. Беременным и кормящим грудью женщинам вакцинация противопоказана.