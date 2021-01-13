Приют для животных сгорел в Томске

Пункт передержки животных «4 лапы» сгорел в Томске, по предварительным данным, из-за короткого замыкания, сообщили волонтеры в соцсетях.

«Мы сгорели.... сгорели дотла. Наверное, короткое замыкание, я не знаю. Ждем дознавателя. Мы все живы. Ползком, на ощупь и задыхаясь, но я вытащила почти всех. Трупов нет», – написала в группе приюта волонтер.

В приюте жили более 40 котов и более 20 собак. Здание было у руководителей организации не в собственности, а в аренде, теперь его необходимо восстановить в короткие сроки. Животных и уцелевшие вещи пришлось забрать домой.