Меркель раскритиковала блокировку Трампа

Решение крупных социальных сетей навсегда заблокировать аккаунты президента США Дональда Трампа сомнительно, полагает канцлер Германии Ангела Меркель. По ее мнению, в результате была нарушена фундаментальная свобода слова.

«С этой точки зрения канцлер считает проблематичным то, что аккаунты президента США были навсегда заблокированы»,— сообщил представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт, передавая мнение Меркель журналистам.

Немецкий лидер отметила, что фундаментальное право на свободу убеждений может быть нарушено только в рамках закона, а не по решению руководства платформ социальных сетей, передает AFP.

Ранее соцсеть Twitter сообщила, что на постоянной основе заблокировала личный аккаунт президент США Дональда Трампа. Действующему президенту вменяется размещение сообщений с подстрекательством к насилию.

После нападения сторонников Дональда Трампа на Капитолий США, Twitter 7 января заблокировал аккаунт Трампа на 12 часов. После этого аккаунты президента США также заблокировали Facebook, Instagram, Snapchat и Twitch.