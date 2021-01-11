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Спикер нижней палаты Конгресса назвала Трампа «служанкой» Путина

Источник:
«Ведомости»
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Председатель палаты представителей США Нэнси Пелоси раскритиковала действующего президента Дональда Трампа за бездействие в связи с кибератакой на американские учреждения, за которой, по мнению Вашингтона, стоит Москва.

По словам Пелоси, бездействие Трампа объясняется тем, что он — «служанка» президента России Владимира Путина. «Я не знаю, что у русских есть в отношении президента Трампа, будь то личное, политическое или финансовое. Но нет другого объяснения, почему он до такой степени служанка Путина»,— приводят «Ведомости» слова спикера, сказанные ей в ходе интервью телеканалу CBS News.

В середине декабря американские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что хакеры, которые предположительно работают на Россию, могли отслеживать внутреннюю переписку по электронной почте в министерстве торговли и министерстве финансов США. В начале января спецслужбы США в совместном заявлении сообщили, что кибератака могла иметь российское происхождение.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отверг обвинения в адрес России в кибератаках на правительство США.

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