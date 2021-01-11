Эксперты оценили мощь тактического ядерного оружия России

Российская армия располагает крупнейшим в мире арсеналом ядерного оружия, который в Москве считают самым эффективным заслоном вооруженных сил НАТО, отмечают военные эксперты американского издания The National Interest.

Принято считать, что стратегическое ядерное оружие нацелено на инфраструктуру противника — города, промышленные центры, транспортные узлы и командные центры. Тактическое ядерное оружие используется против военных объектов непосредственно в ходе боевых действий, говорится в материале.

По мнению экспертов, крупнейшим обладателем ядерного оружия в России является Военно-морской флот. Самый современный образец такого оружия — ракеты «Калибр», которым вооружены, как надводные корабли, так и подводные лодки.

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Большим арсеналом тактического ядерного оружия облают Воздушно-космические силы. Особую угрозу представляет ракета «Кинжал». Носителем новейших видов такого оружия станет перспективный бомбардировщик ПАК-ДА («Перспективный авиационный комплекс дальней авиации»), сказано в статье.

Военные эксперты также обратили внимание на большие запасы тактического ядерного оружия в сухопутных силах. Особу тревогу в НАТО вызывают комплексы «Искандер-М».

Россия рассматривает тактического оружия России в качестве заслона от вооруженных сил НАТО. Москва считает этот вид вооружений самым эффективным средством сдерживания и защиты своих границ, отмечается в статье The National Interest.