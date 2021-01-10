Пользователь нашел гигантский скелет на Google Maps

Пользователь изучал отдаленный район Антарктиды с помощью Google Maps и наткнулся на огромный скелет неизвестного существа. Виртуальный археолог поспешил поделиться находкой в Сети.

Скелет нашелся посреди бескрайних снежных просторов, на которых нет ничего живого, пишет The Sun. По подсчетам пользователя, останки находятся примерно в 50 километрах от побережья, поэтому принадлежность костей остается загадкой.

Оценить их возраст по фотографии невозможно — они могут быть свежими или лежать там сотни лет. Для всех любопытствующих первооткрыватель назвал координаты находки, поэтому все желающие могут найти скелет самостоятельно.

Некоторые комментаторы полагают, что на фото останки древнего динозавра. Другие уверены, что сервис запечатлел крупного тюленя после гибели. Однако неясно, что такое крупное животное делало так далеко от побережья.