НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Пользователь нашел гигантский скелет на Google Maps

Источник:
Sibnet.ru
454 2
Фото: © кадр из видео

Пользователь изучал отдаленный район Антарктиды с помощью Google Maps и наткнулся на огромный скелет неизвестного существа. Виртуальный археолог поспешил поделиться находкой в Сети.

Скелет нашелся посреди бескрайних снежных просторов, на которых нет ничего живого, пишет The Sun. По подсчетам пользователя, останки находятся примерно в 50 километрах от побережья, поэтому принадлежность костей остается загадкой.

Оценить их возраст по фотографии невозможно — они могут быть свежими или лежать там сотни лет. Для всех любопытствующих первооткрыватель назвал координаты находки, поэтому все желающие могут найти скелет самостоятельно.


Некоторые комментаторы полагают, что на фото останки древнего динозавра. Другие уверены, что сервис запечатлел крупного тюленя после гибели. Однако неясно, что такое крупное животное делало так далеко от побережья.

Еще по теме
Британцев восхитил задушивший волка российский фермер
Пациентку перепугало загадочное существо в больничной палате
Филиппинка запечатлела призрак утонувшего мужчины
Набиуллина с помощью брошек намекала на ситуацию в экономике
смотреть все
Жизнь #Курьезы #Звери
КАРТИНА ДНЯ
•
Песков опроверг вакцинацию Путина
•
Трамп взбесился из-за блокировки Twitter
•
Названа возможная причина крушения Boeing 737
•
2021 год станет самым коротким за последние 50 лет
Подробности
•
Когда Солнце почернеет: главные космические события года
•
Удар и удушье: почему лавины беспощадные убийцы?
•
Самые ожидаемые игры 2021 года
•
Евро против доллара: какую валюту покупать в 2021 году
Как это работает
•
Дешево и честно: лучшие бюджетные смартфоны 2020 года
•
Сбрасывай балласт: астролог о судьбе и свободе выбора
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Как скачать фильм из онлайн-кинотеатра Wink
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Минздрав оценил состояние выжившего после лавины подростка
Сибирь 10.01.2021 20:55
Отец и дочь погибли на пожаре в Омской области
Сибирь 10.01.2021 16:18
Омский студент Леха повредил руку после интернет-сеанса на дереве
Сибирь 10.01.2021 16:00
Автомобилисты в Новосибирске отодвинули перекрывшую дорогу фуру
Сибирь 10.01.2021 15:20
Самое популярное
Заработал новый штраф для автомобилистов
9692
Игроки World of Tanks получили новые тяжелые танки
5234
Зодиак перемен: год неожиданностей наступил для Стрельцов
3752
Кому Бык подарит удачу: полный восточный гороскоп
3225
Обсуждение (2)
КАРТИНА ДНЯ
•
Песков опроверг вакцинацию Путина
•
Трамп взбесился из-за блокировки Twitter
•
Названа возможная причина крушения Boeing 737
•
2021 год станет самым коротким за последние 50 лет
Подробности
•
Когда Солнце почернеет: главные космические события года
•
Удар и удушье: почему лавины беспощадные убийцы?
•
Самые ожидаемые игры 2021 года
•
Евро против доллара: какую валюту покупать в 2021 году
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Как скачать фильм из онлайн-кинотеатра Wink
•
Безопасно ли сдавать банкам биометрические данные?
•
Wink: как впятером смотреть одну подписку
•
Советы школьнику, который хочет стать программистом
•
Роутер для геймера: в чем преимущества игрового RT-X
•
Ростелеком для книголюбов: читаем онлайн бесплатно
Мультимедиа
•
Самые невероятные фото живой природы
•
На языке кошек: как понять питомца
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
•
Календарь праздников и выходных на 2021 год
•
«Она летает, черт возьми!!!». Кадры пуска ракеты «Ангара-А5»
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Ким Чен Ын включил Россию в число друзей
50
Сторонники Трампа взяли штурмом здание Конгресса США
33
Четыре человека погибли при штурме здания Конгресса США
31
Установлен прожиточный минимум на 2021 год
30
Будущее Дзюбы увидели в политике
19