Падение Boeing 737 в Индонезии стало первой крупной катастрофой года

Пассажирский Boeing 737-500 авиакомпании Sriwijaya Air упал в море после вылета из аэропорта Джакарты, на борту находились больше 50 человек.

Лайнер выполнял рейс из Джакарты в Понтианак на западе Калимантана. По данным сервиса Flightradar24, связь с рейсом SJ182 была потеряна в 7:40 по времени UTC (10:40 мск). Это произошло через четыре минуты после того, как самолет вылетел из аэропорта Джакарты.

В Яванском море найдены обломки лайнера и тела пассажиров, сообщило агентство Синьхуа. По данным CNN Indonesia, на поверхности моря обнаружены следы разлившегося топлива.

Sriwijaya Air — бюджетная авиакомпания, которая выполняет местные рейсы. Возраст разбившегося лайнера — 27 лет.