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Падение Boeing 737 в Индонезии стало первой крупной катастрофой года

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: PK-REN from Jakarta, Indonesia / CC BY-SA 2.0

Пассажирский Boeing 737-500 авиакомпании Sriwijaya Air упал в море после вылета из аэропорта Джакарты, на борту находились больше 50 человек.

Лайнер выполнял рейс из Джакарты в Понтианак на западе Калимантана. По данным сервиса Flightradar24, связь с рейсом SJ182 была потеряна в 7:40 по времени UTC (10:40 мск). Это произошло через четыре минуты после того, как самолет вылетел из аэропорта Джакарты.

В Яванском море найдены обломки лайнера и тела пассажиров, сообщило агентство Синьхуа. По данным CNN Indonesia, на поверхности моря обнаружены следы разлившегося топлива.

Sriwijaya Air — бюджетная авиакомпания, которая выполняет местные рейсы. Возраст разбившегося лайнера — 27 лет.

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skalka136

а с чего он решил, что американский флот доминирующий в мире ?

Е. Рудаков

Вашингтон даже негров у себя в стране остановить не в состоянии

Nik3316

в СССР таких запчастей не было, это серия для коллекционеров... хотя тебе все равно где свои три фразы...

antibacila

Да ладно, все продаем за границу, у меня в городишке 30000 человек население, в пекарне используют пальмовое...

kygear

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