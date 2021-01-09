Волонтеры призвали норильчан помочь в поисках после схода лавины

Волонтеры, помогающие спасателям искать людей после схода лавины на горнолыжном комплексе, обратились к норильчанам с просьбой помочь. В тоже время власти города заявили, что помощь добровольцев не требуется.

В субботу в 00.30 сошла лавина на участке горнолыжного комплекса «Гора Отдельная» в районе Талнах Норильска Красноярского края. Она засыпала четыре домика, где находились люди, по данным СК. Спасен 14-летний подросток, он в больнице. Найдено тело 38-летней женщины. Продолжаются поиски годовалого ребенка и 45-летнего мужчины.

«Необходимы добровольцы. Многие устали, кто ушел на работу, кто одежду выбрал неправильную. Машины оставляем внизу, иначе не пропустят. Кто пешком с лопатами, всех пропускают. Машины разворачивают и отправляют другой дорогой», — сказал волонтер Василий Шадт на видео в Instagram.

До этого на сайте мэрии Норильска появилась информация, что штаб по ликвидации ЧС в районе горнолыжной базы, просит водителей транспортных средств убрать свои автомобили от подножья горы Отдельная.

«Автомобили мешают проведению спасательных работ. Также информируем Вас, что помощь волонтеров не требуется», — сообщается на сайте.

Спасательные работы осложняются сложными погодными условиями: метель, снегопад. Также, по данным синоптиков, возможны повторные сходы лавин.