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Дело о гибели семьи при сходе лавины в Норильске дошло до суда

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ГУ МЧС по Красноярскому краю

Семь чиновников предстанут перед судом за гибель семьи после схода лавины в Норильске в начале 2021 года, сообщает СУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

Лавина со склона горы Отдельная в Норильске сошла 8 января 2021. Семья, которая жила в незаконно построенном доме на склоне горы, оказалась на пути лавины. 

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Это привело к смерти от переохлаждения 45-летнего мужчины, его 38-летней супруги и их 1,5-годовалого ребенка. Их 14-летний сын пострадал, но выжил. Также из-за лавины пострадали двое жителей Норильска — мужчина и женщина.

Бывший начальник Управления ГО и ЧС, четверо сотрудников единой дежурно-диспетчерской службы и два сотрудника Управления имущества обвиняются в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая смерть двух и более лиц).

Чиновники Управления имущества знали, что семья живет в доме, построенном незаконно на склоне горы, но в документах указали, что дома в этом месте нет. Они не вывезли семью со склона. Дело передали в суд.

Тема: Сход лавины в Норильске
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Красноярск #Громкое дело
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