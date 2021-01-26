Второго сотрудника мэрии Норильска задержали по делу о сходе лавины

Следователи задержали второго сотрудника мэрии Норильска по
делу о сходе лавины, в результате которого погибли три человека, сообщает СК
РФ.
В ночь на 9 января лавина накрыла постройки на горнолыжном
курорте «Гора Отдельная» в пригороде Норильска. Под завалами нашли тела
38-летней женщины, ее полуторагодовалого ребенка и 45-летнего отца семейства.
14-летний сын погибшей семейной пары выжил.
По предварительной версии следствия, главный специалист
отдела муниципального контроля администрации Норильска, как и его коллега (задержанный
ранее), только в мае 2019 года, подозреваемый проверил использование участка
земли в районе горнолыжного комплекса «Гора Отдельная», на котором ранее
45-летний мужчина в нарушение законодательства самовольно возвел жилой
дом.
Чиновник составил и подписал акт, в котором указал
ложные сведения о том, что на участке нет объектов недвижимости, поэтому никто
не пытался снести незаконную постройку. В отношении него возбуждено уголовное
дело о халатности, ему грозит до семи лет лишения свободы.
По делу о гибели троих человек в результате схода лавины к
уголовной ответственности привлечены шесть человек —
трое оперативных дежурных дежурно-диспетчерской службы, начальник
управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и двое
главных специалистов отдела муниципального контроля администрации Норильска.