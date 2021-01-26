Второго сотрудника мэрии Норильска задержали по делу о сходе лавины

Следователи задержали второго сотрудника мэрии Норильска по делу о сходе лавины, в результате которого погибли три человека, сообщает СК РФ.

В ночь на 9 января лавина накрыла постройки на горнолыжном курорте «Гора Отдельная» в пригороде Норильска. Под завалами нашли тела 38-летней женщины, ее полуторагодовалого ребенка и 45-летнего отца семейства. 14-летний сын погибшей семейной пары выжил.

По предварительной версии следствия, главный специалист отдела муниципального контроля администрации Норильска, как и его коллега (задержанный ранее), только в мае 2019 года, подозреваемый проверил использование участка земли в районе горнолыжного комплекса «Гора Отдельная», на котором ранее 45-летний мужчина в нарушение законодательства самовольно возвел жилой дом.

Чиновник составил и подписал акт, в котором указал ложные сведения о том, что на участке нет объектов недвижимости, поэтому никто не пытался снести незаконную постройку. В отношении него возбуждено уголовное дело о халатности, ему грозит до семи лет лишения свободы.

По делу о гибели троих человек в результате схода лавины к уголовной ответственности привлечены шесть человек — трое оперативных дежурных дежурно-диспетчерской службы, начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и двое главных специалистов отдела муниципального контроля администрации Норильска.