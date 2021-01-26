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Второго сотрудника мэрии Норильска задержали по делу о сходе лавины

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © СК РФ

Следователи задержали второго сотрудника мэрии Норильска по делу о сходе лавины, в результате которого погибли три человека, сообщает СК РФ.

В ночь на 9 января лавина накрыла постройки на горнолыжном курорте «Гора Отдельная» в пригороде Норильска. Под завалами нашли тела 38-летней женщины, ее полуторагодовалого ребенка и 45-летнего отца семейства. 14-летний сын погибшей семейной пары выжил.

По предварительной версии следствия, главный специалист отдела муниципального контроля администрации Норильска, как и его коллега (задержанный ранее), только в мае 2019 года, подозреваемый проверил использование участка земли в районе горнолыжного комплекса «Гора Отдельная», на котором ранее 45-летний мужчина в нарушение законодательства самовольно возвел жилой дом.

Чиновник составил и подписал акт, в котором указал ложные сведения о том, что на участке нет объектов недвижимости, поэтому никто не пытался снести незаконную постройку. В отношении него возбуждено уголовное дело о халатности, ему грозит до семи лет лишения свободы.

По делу о гибели троих человек в результате схода лавины к уголовной ответственности привлечены шесть человек  трое оперативных дежурных дежурно-диспетчерской службы, начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и двое главных специалистов отдела муниципального контроля администрации Норильска. 

Тема: Сход лавины в Норильске
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Топ комментариев

Uynachalnica

Дворец то ему где построили, там виноградники есть?

Fazar

Путин много чего говорил и обещал, - его словам уже народ не верит......

SИN

ФСО охраняет дворец какого-то бизнесмена? Это что за компот? Спецсвязь это для кого? По какому праву?...

Uynachalnica

Особенно марка Обещанное на ура пойдет!

Иркут 69

Следы путает по старой гебешной привычке. Никуда он от власти не уйдёт добровольно... слишком всё далеко...