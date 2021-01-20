Еще двух диспетчеров задержали по делу о гибели людей под лавиной

Следователи задержали еще двух диспетчеров диспетчерской службы Норильска, которые почти с середины декабря не добавляли данные МЧС Красноярского края о лавиноопасности в свою сводку, а значит не контролировали возможный сход лавин, сообщает СУ СК РФ по региону.

Лавина сошла на участке горнолыжного комплекса «Гора Отдельная» в Норильске в ночь на 9 января. Под лавиной оказалась семья из четырех человек. Они отдыхали в домике под горой. Мать, отца и полуторогодовалого сына нашли мертвыми. Выжил только 14-летний подросток. Он находится в больнице.

Следователи сначала задержали диспетчера, который не передал в отдел ГО и ЧС Норильска данные о лавиноопасности от МЧС края, затем руководителя управления гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации Норильска (начал работать за две недели до трагедии) за то, что не проверил полную ли сводку передали его подчиненные.

Также задержаны 36-летний и 52-летний оперативные дежурные единой дежурно-диспетчерской службы Норильска. По предварительной версии следствия, они с 11 декабря не включали в свою сводку данные ГУ МЧС России о лавиной опасности. В отношении них возбуждено дело о халатности.

Также возбуждено уголовное дело в отношении «неустановленных лиц» администрации Норильска по части 3 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть троих человек).

По предварительной версии следствия, неустановленные сотрудники администрации Норильска, позволили, 45-летнему мужчине самовольно построить в районе горнолыжного комплекса «Гора Отдельная» дом, который был разрушен лавиной.