НАВЕРХ
#Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Промзона #Недра и ТЭК #Наука #Туризм #Гео #ЧП

Еще двух диспетчеров задержали по делу о гибели людей под лавиной

Источник:
Sibnet.ru
152 0
Фото: © СК РФ

Следователи задержали еще двух диспетчеров диспетчерской службы Норильска, которые почти с середины декабря не добавляли данные МЧС Красноярского края о лавиноопасности в свою сводку, а значит не контролировали возможный сход лавин, сообщает СУ СК РФ по региону.

Лавина сошла на участке горнолыжного комплекса «Гора Отдельная» в Норильске в ночь на 9 января. Под лавиной оказалась семья из четырех человек. Они отдыхали в домике под горой. Мать, отца и полуторогодовалого сына нашли мертвыми. Выжил только 14-летний подросток. Он находится в больнице.

Следователи сначала задержали диспетчера, который не передал в отдел ГО и ЧС Норильска данные о лавиноопасности от МЧС края, затем руководителя управления гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации Норильска (начал работать за две недели до трагедии) за то, что не проверил полную ли сводку передали его подчиненные.

Также задержаны 36-летний и 52-летний оперативные дежурные единой дежурно-диспетчерской службы Норильска. По предварительной версии следствия, они с 11 декабря не включали в свою сводку данные ГУ МЧС России о лавиной опасности. В отношении них возбуждено дело о халатности.

Также возбуждено уголовное дело в отношении «неустановленных лиц» администрации Норильска по части 3 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть троих человек).

По предварительной версии следствия, неустановленные сотрудники администрации Норильска, позволили, 45-летнему мужчине самовольно построить в районе горнолыжного комплекса «Гора Отдельная» дом, который был разрушен лавиной.

Тема: Сход лавины в Норильске
Норильского чиновника задержали по делу о гибели людей под лавиной
Дежурный диспетчерской Норильска забыл предупредить о лавине
Эксперты назвали причину смерти троих после схода лавины
Оказавшиеся на пути лавины дома в Норильске построили без разрешений
смотреть все
Красноярск #ЧП
КАРТИНА ДНЯ
•
Трамп в прощальном обращении пообещал молиться за Байдена
•
Ставка утильсбора на автомобили вырастет
•
Банки резко сократили выдачу потребительских кредитов
•
Российских военных саперов оснастят роботами
Подробности
•
Без иллюзий: о чем Кремль договорится с Байденом
•
Полуночные купания эпохи пандемии. ФОТО
•
Хроника возвращения: за что арестовали Навального?
•
Зима пришла, или Одинаковые ошибки разных поколений
Как это работает
•
Окроплять и пить: что можно и нельзя делать со святой водой
•
Процессоры, смартфоны и видеокарты: лучшие новинки CES 2021
•
Пушка и 15 минут: как отогревают замерзшие автомобили
•
Подписка на «Лицей» появилась в товарах Sibnet.Клуба
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Подозреваемого по делу о смертельном пожаре задержали в Новосибирске
Сибирь 20.01.2021 10:49
Театры откроются с января в Иркутской области
Сибирь 20.01.2021 10:21
Антиковидные меры ослабили в Красноярском крае
Сибирь 20.01.2021 09:53
Вандалы разломали снежные скульптуры в центре Новосибирска
Сибирь 20.01.2021 09:50
Самое популярное
Взрывное излучение из другой галактики обрушилось на Землю
6292
Мужчин-импотентов выдала походка
5822
Оральный секс оказался смертельно опасным
4086
Регионы Сибири сравнили по числу уехавших
3147
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Трамп в прощальном обращении пообещал молиться за Байдена
•
Ставка утильсбора на автомобили вырастет
•
Банки резко сократили выдачу потребительских кредитов
•
Российских военных саперов оснастят роботами
О самом главном
Как это работает
•
Окроплять и пить: что можно и нельзя делать со святой водой
•
Процессоры, смартфоны и видеокарты: лучшие новинки CES 2021
•
Пушка и 15 минут: как отогревают замерзшие автомобили
•
Подписка на «Лицей» появилась в товарах Sibnet.Клуба
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Как скачать фильм из онлайн-кинотеатра Wink
•
Безопасно ли сдавать банкам биометрические данные?
•
Wink: как впятером смотреть одну подписку
•
Советы школьнику, который хочет стать программистом
•
Роутер для геймера: в чем преимущества игрового RT-X
•
Ростелеком для книголюбов: читаем онлайн бесплатно
Мультимедиа
•
Полуночные купания эпохи пандемии. ФОТО
•
Самые невероятные фото живой природы
•
На языке кошек: как понять питомца
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
•
Календарь праздников и выходных на 2021 год
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Путин упростит ввоз гастарбайтеров для строек
49
Экс-канцлер Германии объяснил присоединение Крыма к России
36
Советник Байдена потребовал освободить Навального
34
Навального арестовали на 30 суток
32
Навального после прилета из Берлина задержали в аэропорту
30