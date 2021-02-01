Выживший при сходе лавины подросток уедет к бабушке в Липецкую область

Выживший после схода лавины в Норильске подросток проходит реабилитацию, после окончания 8 класса он уедет с бабушкой в Липецкую область, сообщает Заксобрание Красноярского края.

В ночь на 9 января лавина накрыла постройки на горнолыжном курорте «Гора Отдельная» в пригороде Норильска. Под завалами нашли тела 38-летней женщины, ее полуторагодовалого ребенка и 45-летнего отца семейства. 14-летний сын погибшей семейной пары выжил.

Подросток проходит реабилитацию в Красноярском краевом клиническом центре охраны материнства и детства. По словам его бабушки, здоровье подростка постепенно восстанавливается, но ходит он по-прежнему с трудом, также затруднена моторика кистей рук.

В разговоре с председателем краевого парламента бабушка попросила, чтобы подростка не выписывали из клинического центра до завершения полного курса восстановления. Депутат Дмитрий Свиридов заверил в том, что выписка ребенка произойдет только при наличии всех необходимых для этого медицинских показаний.

Прилетевшая в Красноярский край из Липецкой области бабушка уже оформила временное опекунство над ним (на срок шесть месяцев), по решению властей заполярного города ей назначена выплата денег на содержание подростка.

После реабилитации он вместе с бабушкой намерен вернуться в Норильск, чтобы закончить обучение в 8 классе. Затем они планируют переехать в Липецкую область, где постоянно проживает бабушка.