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Роковой отдых: норильская лавина унесла три жизни

Источник:
Sibnet.ru
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Перевернутый домик, разломанные вещи… В ночь на субботу снежная лавина накрыла семью, находившуюся в туркомплексе на окраине Норильска. Спасти удалось только одного, еще трое человек погибли под огромной толщей снега.

Последние дни в Норильске непрерывно шел снег, дул сильный шквалистый ветер, МЧС предупреждало об опасности схода лавин с 8 по 11 января...

Лавина сошла на участке горнолыжного комплекса «Гора Отдельная» в субботу в 00.30 по местному времени (пятница, 20.30 мск). Снежная стихия накрыла четыре туристических домика, в одном из которых были люди. По информации волонтеров, в домике находился директор канатной дороги Влад Попов вместе с семьей — с женой и двумя детьми.

По разным данным, люди были и в других менее пострадавших строениях, но часть удалось быстро спасти, некоторые выбрались сами.

Выжил только один

Поиски сосредоточились у домика, где находилась семья Попова. Первым спасатели достали из-под снега 14-летнего подростка, он был жив, но находился в шоковом состоянии. С множественными переломами и обширным обморожением его увезли в больницу. Сейчас парень в реанимации, по информации правительства края, его состояние тяжелое.

На место ЧП приехали около ста волонтеров, они помогали 115 сотрудникам МЧС. Добровольцы и спасатели без устали расчищали лопатами снег, но поиски осложнялись сильным ветром и метелью. «Мы все копаем, работы очень много», — сказал на видео волонтер Василий Шадт, показывая огромную снежную массу за спиной и людей с лопатами.

На кадрах видео и фотографиях видны разрушения, которые нанесла стихия —домики перевернуты, словно пушинки, у каких-то виднеется только крыша, вещи разбросаны, разломаны и перемешаны со снегом. Площадь лавинной массы почти 300 квадратных метров. 

По информации СК, второй нашли 38-летнюю женщину — уже без признаков жизни, а затем тело полуторогодовалого мальчика.

Поиски продолжились, оставалась неизвестной судьба 45-летнего главы семьи. «Нашли!», — закричали спасатели. Мужчина погиб. МЧС свернуло поисковую операцию.

Дело и домики

Сначала следователи возбудили уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). После того, как стало ясно, что погибли трое (супруги и маленький ребенок), дело переквалифицировали на более тяжкую часть 3 той же статьи (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц), что грозит виновным лишением свободы на строк от шести до десять лет.

Сейчас следователи устанавливают, кому принадлежат домики, законно ли построены именно в этом месте и можно ли их было использовать. 

Горнолыжный комплекс «Гора Отдельная» существует с 60-х годов. На курорте оборудованы семь спусков разной степени сложности.  

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