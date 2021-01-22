Сотрудника мэрии Норильска задержали по делу о лавине

Сотрудник администрации Норильска задержан в рамках расследования уголовного дела по факту схода лавины, в результате которого погибли три человека, сообщает главное следственное управление СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

«В рамках расследования уголовного дела о халатности, повлекшей по неосторожности смерть троих человек (ч. 3 ст. 293 УК РФ), задержан главный специалист отдела муниципального контроля администрации города Норильска», — говорится в сообщении.

По версии следствия, подозреваемый в 2018 году провел проверку фактического использования земельного участка в районе горнолыжного комплекса «Гора Отдельная», на котором ранее 45-летний мужчина в нарушение законодательства самовольно возвел жилой дом.

По результатам проверки главный специалист составил и подписал акт, в котором отразил заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о том, что участок свободен от объектов движимого и недвижимого имущества.

«Неисполнение подозреваемым своих должностных обязанностей привело к тому, что 8 января 2021 года самовольно построенный дом был разрушен снежной лавиной, погибли три человека, травмы получил 14-летний подросток», — уточнило ведомство.

В ночь на 9 января лавина накрыла постройки на горнолыжном курорте «Гора Отдельная» в пригороде Норильска. Под завалами нашли тела 38-летней женщины, ее полуторагодовалого ребенка и 45-летнего отца семейства. 14-летний сын погибшей семейной пары выжил.