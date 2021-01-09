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Удар и удушье: почему лавины беспощадные убийцы?

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Scientif38 / CC BY-SA 3.0
Лавина может формироваться годами, а сойти за считанные минуты и в мгновенье уничтожить все на своем пути. Что провоцирует сход лавин и какие шансы спастись, если оказался перед угрозой снежной стихии?

Последний случай схода лавины с трагическим итогом произошел в ночь на субботу, 9 января на участке горнолыжного комплекса «Гора Отдельная» в Норильске. Под снежной толщей оказались четыре человека, трое из которых погибли.

Как возникают лавины

Для обывателя сход снежных лавин трудно предсказуем. Даже специалисты могут давать только краткосрочные прогнозы, иногда меняя их в течение дня.

«Лавинообразование в каждом горном районе имеет свои особенности. На это влияет температура, роза ветров, влажность. Экспозиция склонов относительно сторон света, как склон освещается солнцем. Склоны могут меняться в течении дня, утром склон может быть стабилен, а днем солнце подогреет, и он будет опасен», — прокомментировал Sibnet.ru спасатель, инструктор по альпинизму Бурятской республиканской поисково-спасательной службы Даши Аюшев.

Лавины образуются на горах с уклоном от 20 до 60 градусов. Если склон до 20 градусов, снег не скатывается, а если свыше 60, то ссыпается постепенно и склонны всегда чистые.

Многое зависит и от «подложки». Камни на склоне могут выступать некими якорями, которые удержат большую массу снега. А если поверхность травянистая и уклон 40-45 градусов, то с вероятностью 95% снег будет скатываться.

Чаще всего, по словам собеседника, риск и частота схода лавин определяется именно рельефом. Если растительности нет — снег сходит постоянно, где есть кустарник — не сходил пять-шесть лет, если растут деревья — лавин не было много лет.

«Но в некоторых местах лавины могут не сходить десятилетиями, но наступит аномальная зима, выпадет много снега и может сойти лавина», — добавил Аюшев.

Фото: Clayoquot / CC BY-SA 3.0

Снег на горе не лежит однородной массой. Множество снегопадов формируют этакий слоеный пирог, где могут быть как хорошо сцепленные слои, так и те, которые проходят перекристаллизацию, превращаюсь в массу больших крупинок, и становясь нестабильными.

Чтобы определить, стабильный или лавиноопасный склон, проводят тест: выкапывается шурф (куб снега) на максимальную глубину 2-3 метра и ширину около метра и проверяется стабильность всех слоев снега в нем. Такие шурфы надо сделать в начале, середине и на вершине склона, поскольку даже на расстоянии 30-50 метров состояние покрова может кардинально меняться.

МЧС всегда дает прогноз повышенной лавиноопасности в горных районах с октября по май. Но, как подчеркивает собеседник, самое опасное время — апрель, когда снег начинает подтаивать.

Спасатель также предупреждает — если прошел сильный снегопад, то в течении трех дней, пока он не «улегся», горы всегда представляют повышенную опасность.

Как люди провоцируют сход лавин

Чтобы лавина начала движение, ей нужен импульс. Таким спусковым механизмом из природных факторов выступают обильные снегопады или сильные метели, потепление, теплый дождь, землетрясения. Но лавины, срывающиеся самостоятельно — редкое явление. Чаще их провоцируют люди. 

По данным МЧС, 90% всех лавин, накрывших людей, были спровоцированы их жертвами.

Обычно причиной сходов становятся неосторожные действия туристов или охотников. Например, снег может тронуться от звуковой волны выстрела, а иногда и просто от громкого крика.

А лыжники и особенно фрирайдеры, которые катаются зигзагообразно, нередко подрезают склоны. «Это когда человек пересекает склон по горизонту. Как песочная горка, если пальцем по песку провести и песок сверху осыпается. И тут верхняя или нижняя часть может оборваться», — поясняет Аюшев.

После этого огромный поток снега не остановить, он сметает все на своем пути и человеку выжить практически невозможно.

Почему лавины смертельны

Мощь лавины поражает воображение. Сила снежного удара варьируется от 5 до 50 тонн на квадратный метр. Скорость движения может колебаться от 25 до 75 метров в секунду, сообщает ГУ МЧС по Республике Алтай.

При этом объем снега в лавине может доходить до нескольких сотен кубометров. Однако опасными для жизни считаются даже лавины объемом в пять кубометров, поскольку перед лавиной идет ударная волна примерно 20-30 метров.

Неистовая стихия выворачивает деревья и сносит здания. Если лавина сходит ледяными «досками», то еще и переламывает все, что попадается на пути. Но даже если человек, оказавшийся под лавиной, не погиб сразу, ему будет крайне трудно выжить в снежном плену.

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Через пористый снег какое-то время можно дышать. Но выдыхаемый теплый воздух заставляет снег таять, он постепенно леденеет, образуется ледяная корка, через которую кислород проникнуть уже не может.

«Фактор времени играет большую роль в поисках пропавших. 90% могут задохнуться под лавиной, если в течении двух часов их не откапать», — отметил Аюшев.

Поэтому выживают либо те, кого быстро нашли, либо те, кто попал в небольшой воздушный мешок, оказавшись у камня или еще какого-то препятствия.

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