НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Россияне утратили экономический оптимизм

Источник:
РБК
169 2
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Только 6% россиян считают, что в 2021 году экономика России будет процветать, а 47% ожидают экономических проблем, свидетельствует исследование Gallup International. Индекс экономической надежды россиян упал до показателя 1998 года.

Российский индекс составил минус 41 процентный пункт, это второе минимальное значение за всю историю исследования. Наиболее высокий экономический оптимизм был у россиян в 2006 году — тогда индекс составил девять процентных пункта.

Мировой показатель для 2021 года в целом также негативный — минус 21 процентный пункт. Среди всех респондентов экономического процветания в 2021 году ожидают 25% человек, а 46% готовится к проблемам.

Наиболее пессимистично настроены жители Великобритании, за ними следуют итальянцы и болгары. Самый высокий индекс экономического оптимизма — у жителей Нигерии, Азербайджана и Вьетнама.

Еще по теме
Госдума испугалась амнистии капиталов
Курс биткоина побил исторический рекорд
Сенаторы оценили идею провести в России амнистию кредитов
Эксперт назвал лучшую валюту для сбережений в 2021 году
смотреть все
Экономика #Деньги #О людях
КАРТИНА ДНЯ
•
Госдума испугалась амнистии капиталов
•
Российскую ракету посчитали посланием президенту США
•
Лукашенко назвал Путина своим другом
•
Изменены правила поступления в вузы
Подробности
•
Книги 2020 года, которые нельзя пропустить
•
Великолепная семерка: лучшие игры 2020 года
•
Аптечка, техосмотр, штрафы: что меняется для автомобилистов
•
Мемы и фразы, которые начали раздражать
Как это работает
•
Помочь иммунитету: полезные и бесполезные продукты
•
Как восстановить гаджет после глубокого разряда аккумулятора
•
Только пепел: как похоронить домашнее животное
•
Как скачать фильм из онлайн-кинотеатра Wink
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Пьяный водитель устроил ДТП на севере Красноярского края
Сибирь 06.01.2021 22:04
Задержана банда наркоторговцев с главарем-девушкой
Сибирь 06.01.2021 20:14
Ремонт Старого моста через Обь завершат в Барнауле
Сибирь 06.01.2021 19:00
Аэропорт Горно-Алтайска ждет расширение
Сибирь 06.01.2021 17:43
Самое популярное
Сибирский гриб чага привел китайцев в восторг
4876
Вассерман дал пугающий прогноз на 2021 год
3945
Прожиточный минимум для детей Забайкалья повысится в 2021 году
2887
Синоптик рассказал об «антициклонище» в Сибири
2857
Обсуждение (2)
КАРТИНА ДНЯ
•
Госдума испугалась амнистии капиталов
•
Российскую ракету посчитали посланием президенту США
•
Лукашенко назвал Путина своим другом
•
Изменены правила поступления в вузы
Подробности
•
Книги 2020 года, которые нельзя пропустить
•
Великолепная семерка: лучшие игры 2020 года
•
Аптечка, техосмотр, штрафы: что меняется для автомобилистов
•
Мемы и фразы, которые начали раздражать
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Как скачать фильм из онлайн-кинотеатра Wink
•
Безопасно ли сдавать банкам биометрические данные?
•
Wink: как впятером смотреть одну подписку
•
Советы школьнику, который хочет стать программистом
•
Роутер для геймера: в чем преимущества игрового RT-X
•
Ростелеком для книголюбов: читаем онлайн бесплатно
Мультимедиа
•
Самые невероятные фото живой природы
•
На языке кошек: как понять питомца
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
•
Календарь праздников и выходных на 2021 год
•
«Она летает, черт возьми!!!». Кадры пуска ракеты «Ангара-А5»
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Кремль заявил об устроенном США «беспределе»
17
Канадцы разгромили россиян в полуфинале молодежного ЧМ
14
Сенаторы оценили идею провести в России амнистию кредитов
13
Asus подняла цены на материнские платы и видеокарты
13
Помпео заявил о самой жесткой политике Трампа в отношении России
12