Россияне утратили экономический оптимизм

Только 6% россиян считают, что в 2021 году экономика России будет процветать, а 47% ожидают экономических проблем, свидетельствует исследование Gallup International. Индекс экономической надежды россиян упал до показателя 1998 года.

Российский индекс составил минус 41 процентный пункт, это второе минимальное значение за всю историю исследования. Наиболее высокий экономический оптимизм был у россиян в 2006 году — тогда индекс составил девять процентных пункта.

Мировой показатель для 2021 года в целом также негативный — минус 21 процентный пункт. Среди всех респондентов экономического процветания в 2021 году ожидают 25% человек, а 46% готовится к проблемам.

Наиболее пессимистично настроены жители Великобритании, за ними следуют итальянцы и болгары. Самый высокий индекс экономического оптимизма — у жителей Нигерии, Азербайджана и Вьетнама.