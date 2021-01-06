Машину Трампа выставили на аукцион

Аукционный дом Mecum Auctions выставил на продажу автомобиль, ранее принадлежавший президенту США Дональду Трампу. Торги состоятся с 7 по 16 января.

Выпущенная в 2007 году Ferrari F430 достанется покупателю вместе с копией документов, в которых будет проставлена личная подпись Трампа, утверждается на сайте организации. Трамп приобрел этот экземпляр новым и владел на протяжении пяти лет.

Купе сохранилось в идеальном состоянии, пробег составляет всего 11 тысяч километров. У машины бежевый кожаный салон и оригинальная символика. Стоимость авто оценивается в 400-500 тысяч долларов.

Спорткар оснащен 32-клапанным двигателем V8 объемом 4,3 литра мощностью 490 лошадиных сил. Ferrari F430 разгоняется с места до 97 километров в час за 3,5 секунды, а максимальная скорость составляет 315 километров в час.