Самолеты Путина и Трампа: как устроены летающие резиденции

Самолеты президентов США и России — уникальный вид техники. Эти мобильные президентские резиденции сочетают в себе качества респектабельных апартаментов и высокотехнологичных офисов. Не все знают, но это еще и воздушные командные пункты, откуда главнокомандующие могут приказать нанести ядерный удар.

Достоверно известно, что первым главой государства, поднявшимся в небо, был президент США Теодор Рузвельт. В 1910 году его на своем самолете прокатили братья Райт.

До Второй мировой войны воздушный транспорт не пользовался популярностью у национальных лидеров. Они предпочитали с большой безопасностью путешествовать по железной дороге или по морю. Моду на самолеты для политиков в 1940-годы ввел президент США Франклин Делано Рузвельт (дальний родственник Теодора).

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В военные годы воздушный способ передвижения оказался предпочтительней. Военные не доверили безопасность президента коммерческим авиаперевозчикам. Самолет американского лидера вошел в состав Военно-воздушных сил США. С той поры и по сей день президентский борт носит позывной Air Force One (ВВС №1).

В СССР борт №1 первым появился у Иосифа Сталина. В 1943 году он на самолете прилетел на Тегеранскую конференцию. Это был особый вариант американского Douglas C-47 Skytrain (военная версия пассажирского DC-3 Dakota).

Никита Хрущев любит летать и предпочитал надежный Ил-18. В 1959 году, когда его пригласили в США, он отправился туда на Ту-114. Эта машина была создана на базе стратегического бомбардировщика Ту-95 и только она одна могла совершить беспосадочный рейс на другой континент.

Ту-114, как и рассчитывал Хрущев, произвел сильное впечатление на американцев. Но случился курьез. В Нью-Йоркском аэропорту не оказалось подходящего трапа для такого огромного самолета. Советского лидера пришлось высаживать по пожарной лестнице.

Генсек КПСС Леонид Брежнев летать побаивался, но подолгу службы ему это приходилось делать регулярно. Для него на базе дальнемагистрального лайнера Ил-62М (флагмана «Аэрофлота») построили специальный правительственный самолет. Такими же машинами пользовался и Михаил Горбачев.

Самолет для первого президента России Бориса Ельцина создали на базе современного и комфортного широкофюзеляжного лайнера ИЛ-96. Машинами этого типа пользуется и Владимир Путин.

«Летающий Кремль»

За перевозки первых лиц государства отвечает Специальный летный отряд (СЛО) «Россия». По неофициальным данным, в его состав входят 10 самолетов ИЛ 96-300, в том числе четыре в модификации Ил-96-300 ПУ («пункт управления» — отличаются наличием спецсвязи) для президента и премьера.

Флагман — президентский лайнер с регистрационным номером R96016. Самолет раскрашен в традиционные цвета СЛО «Россия», к которым добавлен флаг России на вертикальном стабилизаторе.

По начинке это настоящий «летающий Кремль». Святая святых самолета — рабочий кабинет президента. Рядом расположены комнаты для совещаний, конференц-зал, а также личные помещения для отдыха главы государства с полноценной кроватью. На борту есть мини-спортзал, столовая, бар, душевые кабины и даже медицинский блок с реанимацией.

Самолет оснащен всем необходимым оборудованием для управления страной и ее вооруженными силами. Аппаратура специальной связи обеспечивает передачу зашифрованных данных с любой высоты и из любой точки мира. На лайнере установлена система защиты от внешних угроз (принцип ее работы секретен) и мощная автономная навигационная система.

Планировкой и дизайном салона самолета президента России занимались специалисты из английской компании Diamonite Aircraft Furnishings Ltd. Салон выполнен в преимущественно светлых тонах в неоклассическом стиле. Над его отделкой работали ювелиры из Златоуста и мастера Павлово-Посадской шелковой фабрики.

Air Force One

Американский президентский флот находится в ведении 89-го авиакрыла ВВС США, и дислоцируется на авиабазе Эндрюс, неподалеку от Вашингтона. В распоряжении главы Белого дома два борта — основной и резервный.

Лайнеры, имеющие военное наименование VC-25A, построены на базе легендарного двухпалубного широкофюзеляжного Boeing 747-200B. Самолеты усовершенствовали для увеличения автономности. В частности их оборудовали системой дозаправки в воздухе, что позволяет им находится в воздухе неограниченное время.

Фото : U.S. Air Force File Photo.

Как и ИЛ-96-300ПУ Путина VC-25A Дональда Трампа — полноценный центр управления государственными институтами и вооруженными силами. Air Force One также имеет полный комплект офисного оборудования, кабинеты, конференц-залы и медпункт с собственной операционной для оказания экстренной помощи.

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Апартаменты президента и служебные помещения самолета отделаны с изыском и вкусом. По американской традиции, к дизайну руку активно прикладывали первые леди. Изначальный вариант салона был выполнен по эскизам супруги 40-го президента США Рональда Рейгана — Нэнси — в «юго-западном стиле». Жены следующих президентов впоследствии вносили свой колорит.

Привыкший к роскошной жизни Трамп после избрания в ноябре 2016 решил сменить основной и резервный президентские самолеты. Он пожелал сделать их «более американскими». Президент даже лично придумал четыре новых варианта окраски.

Проблема в том, что с учетом всех пожеланий 45-го президента США новые самолеты вышли очень дорогими. Речь идет о сумме в 5 миллиардов долларов. На эти деньги можно построить авианосец или две атомные подводные лодки. Найдут ли такую сумму на новые Air Force One теперь зависит от того, выиграет ли Трамп очередные президентские выборы.