Помпео заявил о самой жесткой политике Трампа в отношении России

Администрация президента США Дональда Трампа проводила наиболее жесткую по сравнению со всеми другими политику в отношении России, заявил госсекретарь США Майкл Помпео.

«Ни одна администрация не относилась к России так жестко, как мы. И точка. Больше тут не о чем говорить. Посмотрите на факты», — написал Помпео на своей странице в Twitter.

Он заметил, что, начиная с 2017 года администрация Трампа ввела санкции против «более чем 365 российских целей». Это было ответом на «дестабилизирующие и агрессивные действия России на Украине и по всей Европе».

«Администрация Дональда Трампа дала жесткий ответ на российскую агрессию, поддерживая друзей, а не потворствуя России. Никаких глупых кнопок "перезагрузки". Реализм», — добавил действующий госсекретарь США, прикрепив к записи фотографию, на которой госсекретарь Хиллари Клинтон и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров нажимают на знаменитую красную кнопку «перезагрузки».

«США должны подходить к России так же, как мы подходим к коммунистическому Китаю: не доверяй и проверяй», — заявил Помпео. Он также призвал наращивать военный бюджет США: «Сокращение военного бюджета? Вот это уже сговор с Россией».