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Сибирский гриб чага привел китайцев в восторг

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: User:Piotrus / CC BY-SA 4.0

Объем продаж чаги в Китае в последние несколько лет превысил 100 миллионов юаней (более 1 миллиарда рублей). Чаи, напитки и экстракты из этого «сибирского гриба бессмертия» продолжают набирать популярность.

Чага, или березовый гриб, или трутовик скошенный содержит более 215 видов активных компонентов. Считается, что чага является универсальным средством, которое можно использовать для укрепления иммунитета, профилактики заболеваний, заживления ран и отпугивания комаров.

Продвижению чаги на китайский рынок способствовало развитие Евразийского экономического союза России и Китая. В 2015 году пекинская компания по исследованию сибирской чаги и российская «Сибирские природные дикие растения» подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве, пишет агентство Sina.

На берегу Байкала был построен Центр исследований науки и технологии «Чага» с современной производственной базой. Был разработан 100% водорастворимый экстракт трутовика скошенного, что позволяет использовать его в качестве биодобавки. Совместная компания экспортирует чагу в Японию, Южную Корею, Китай и другие страны.

«В условиях пандемии, возникшей в этом году, люди стали уделять больше внимания сохранению и укреплению своего здоровья. Трутовик скошенный обладает большим потенциалом в этой области. Поэтому в дальнейшем мы будем разрабатывать и внедрять больше продуктов из сибирской березовой чаги», — отметил председатель совета директоров пекинской компании по исследованию сибирской чаги Ян Бо.

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