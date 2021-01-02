Почти 600 россиян за день выиграли по миллиону в лотерею

Исторический рекорд государственных лотерей поставлен 1 января 2021 года. После розыгрыша новогоднего тиража в России появился 581 новый миллионер, сообщает компания «Столото».

«Всего в новогоднем 1369-м тираже "Русского лото" разыгрывалось более двух миллиардов рублей, из которых один миллиард рублей пришелся на крупные призы. Таким образом, в праздничном тираже было разыграно одна тысяча призов по миллиону. В один день по итогам праздничного тиража в стране появился 581 лотерейный миллионер», — говорится в сообщении.

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Еще 593 участника разделили между собой оставшиеся 419 призов по миллиону. Каждый из них выиграл 706 577 рублей. Выигрышными стали более 11,7 миллиона билетов, а всего разыграли 2,235 миллиарда рублей. Джекпот в один миллиард рублей разыгран не был.

В прошлом году миллиард рублей от «Столото» выиграл житель Москвы. Из-за отчисления НДФЛ выигрыш составил 870 миллионов рублей. Тогда в стране появились 99 новых миллионеров.