Россия отправит космонавтов на облет Луны

Россия впервые отправит корабль с космонавтами на облет Луны в 2028 году, сообщил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

«В 2028 году мы должны отправить экипаж на облет Луны, и в 2030-м посадить наш экипаж на Луну», — сказал Рогозин в эфире телеканала «Россия 24». При этом ранее предполагалось, что облет состоится в 2029 году.

По словам Рогозина, в «Роскосмосе» создана специальная дирекция по лунным миссиям. «Я сам ее возглавил, чтобы контролировать все нюансы лунной подготовки», — сказал глава «Роскосмоса», обращаясь к экипажу Международной космической станции.

Первые пилотируемые миссии России на Луну будут осуществляться с помощью нескольких пусков ракет-носителей семейства «Ангара», а не на сверхтяжелой ракете «Енисей», как планировалось изначально.