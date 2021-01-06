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Перестройка Белого Быка: предсказания и советы экстрасенсов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru
Что ждет нас в 2021 году в политике, экономике и личной жизни каждого? Как сделать так, чтобы наступающий год оказался лучше предыдущего? Отвечают астрологи и экстрасенсы.

Новый 2021 год пройдет под властью Белого Металлического Быка. Это китайский знак во время своего правления открывает перед каждым человеком широкие научные возможности, пробуждает реформаторские наклонности и готовность к новым проектам.

«Можно отметить восприимчивость ко всему неординарному, нетрадиционному, одинаково уважительное отношение ко всем, независимо от положения и убеждений. В такие годы получает развитие наука, реформаторство, стремящиеся поставить технические возможности на службу человеку. Поскольку стихия года – металл, огромное значение будут иметь контактность, независимость, постоянство и ясность мышления», – сказала Sibnet.ru астролог Елена Альмах.

По ее словам, новый год отлично характеризует слово «перестройка». Для 2021 года характерны не только богатство идей и активная гражданская позиция, но и мировоззренческие конфликты, активизация людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией.

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«Это год важных, подчас разрушительных перемен. Но рушиться будет то, что уже давно отслужило свой срок: старые коммуникации, изжившие себя связи, закрываться неактуальные темы. Появится необходимость предпринимать большие усилия, чтобы выжить в политике и предпринимательстве», – спрогнозировала Альмах.

По ее мнению, мы будем не властны над обстоятельствами, подвержены воздействию крупномасштабных политических, экономических или природных явлений.

Что касается знаков Зодиака, самым удачным, по убеждению астролога, 2021 год будет для Водолеев. 

Год исцеления

Экстрасенс Александр Литвин дал оптимистичный прогноз на 2021 год. По его мнению, 2020 был годом хаоса и болезней, 2021 же станет годом исцеления.

«Хаос закончится, и мы приступим к наведению порядка, пока еще не к строительству чего-то нового, а просто к генеральной уборке всего того, что осталось после Хаоса. Опыт Хаоса мы получили. На основании этого опыта мы теперь более четко представляем, каким именно должен быть истинный порядок», – сказал Литвин.

Если конкретизировать главную задачу года, то, по словам экстрасенса, она заключается в методичной рутинной работе, связанной с восстановлением всего, и прежде всего с восстановления ценностей, утраченных в прошлые годы.

Литвин прогнозирует, что пандемия коронавируса закончится. Позитивные тенденции в этом будут прослеживаться уже с февраля.

Новый политический лидер

Свой прогноз озвучил также известный астролог Павел Глоба. По его словам, 2021 год будет проходить под знаком Змееносца, который ознаменует новый 13-летний звездный цикл. Новый год обещает людям неожиданные перемены, предугадать которые нельзя заранее.

По словам Глобы, каждый россиянин прочувствуют изменения. На политическую арену выйдет новый лидер, способный на преобразования, которых не было уже много лет. Росси «перевернется с ног на голову», но результат не будет быстрым, преобразования растянутся на годы.

Внутри страны, по прогнозу астролога, возрастает вероятность конфликтов, а вот противостояние между Россией и Украиной, по его мнению, в 2021 году удастся погасить. Кроме того, укрепится союз России и Китая.

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